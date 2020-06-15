各國陸續解封再掀檢測商機 台廠擴產備戰

隨著全球各國陸續開始解封，新冠肺炎檢測需求將再掀起新一波需求，尤其機場、港口等邊境地區，需求量將大幅提升，檢測試劑供不應求，台生技廠包括瑞基 (4171-TW)、泰博 (4736-TW)、普生 (4117-TE) 等已啟動擴產計劃，大啖海外訂單。

台灣在此次新冠肺炎防疫有成，但國外確診人數卻是逐日攀升，據統計，全球 196 個國家地區中，確診病例接近 800 萬例、超過 42 萬人死亡；業界人士坦言，由於多數新興國家醫療資源不足，實際確診病例數遠大於此統計數據。

不過因疫情導致經濟停滯，多數國家為振興觀光經濟，擬陸續解封，但也引發二次疫情再起的疑慮，因此，各國開始擴大檢測能量，業界預期，人流多的機場、港口等邊境地區，或是小型實驗室的檢測需求量將大幅提升。

迎戰解封的後疫情時代，台廠已啟動擴產計劃，其中，瑞基目前月產能約 15 萬劑，已引進自動化設備，若原物料供應穩定、設備調整順利、人力充足等條件都符合，目標第 3 季總產能將拉升至 100 萬劑。

此外，隨著需求量爆發，瑞基產品單價也提升，設備單價已從 1 萬美元提升至 1.4 萬美元，漲幅 4 成；試劑則受惠取得認證後，單價也從 10 美元，增加至 15-17.5 美元。

普生則指出，檢測試劑產品自取得歐盟、印度認證後，訂單能見度高，公司已積極增加產能，目前單班制產能約 40 萬劑，近期將產能增加至 2 班制，約可達 80 萬產能。

相較瑞基、普生的核酸檢測產品，泰博為國內首家生技廠，與中研院完成新冠抗原快篩檢測試劑非專屬授權合約，目前試劑月產能約 500-600 萬套，因應市場需求遠大於供給，已規劃再添購設備。