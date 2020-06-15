〈友訊經營權之爭〉經營權之爭落幕 台鋼謝裕民：盼未來成為台灣之光

網通品牌廠友訊 (2332-TW) 今 (15) 日召開股東會，由市場派台鋼集團取得過半席次，台鋼集團會長謝裕民表示，希望專業團隊能將友訊金字招牌擦亮，變成未來的台灣之光，對新經營團隊的期許，是希望能先賺錢。

友訊今日股東會全面改選董事，由市場派台鋼集團取得過半席次，拿下 3 席董事與 3 席獨立董事，公司派則取得 3 席董事席次，經營權之爭暫時落幕。

率領台鋼集團的幕後推手會長謝裕民表示，之前大家都各立場在競爭，但今天看到很圓滿的結果，也謝謝前董事長胡雪以公司及 7 萬名股東權益為重，未來一起合作，希望專業團隊能將友訊金字招牌擦亮，變成未來的台灣之光。

對於新經營團隊的期許，謝裕民表示，最重要是希望能先賺錢，分股利給股東，並讓專業經理人在友訊平台上發展，讓台灣更多產品能被世界看到。

至於未來對明泰的態度，友訊董事長李中旺表示，友訊盼能帶著大家往世界走，所有台灣好的供應商都是合作夥伴，不會因為過去歷史做任何裁判，而是以合作夥伴未來競爭力、產品品質等因素來判定，合作的代工廠一定是廠盡其力、網暢其流，及截長補短，共同組成夢幻組合。

李中旺並強調，未來在市場、產品、技術方面，將有較深的著墨與掌握，會建立自己的菁英研發團隊，來掌握關鍵技術，在全球 50 幾個國家的據點，也會發揮最好效益，做最佳安排。

以前董座胡雪為首的公司派，由一般董事高宏毅、浦聚投資代表人胡雪及戴偉衡取得董事席次，對於胡雪兒子高宏毅未來的人事安排，李中旺表示，人盡其才、物盡其用，會依照其背景、能力與興趣，安排適合他的職位。