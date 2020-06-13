快賣Netflix！分析師：疫情長期影響被高估 獲利預期跟不上漲勢

今年因新冠肺炎疫情大流行，各國施行封鎖措施，大眾居家時間大幅延長，「居家防疫概念股」應勢大漲，其中追劇必備的串流媒體 Netflix (NFLX-US) 今年迄今股價上漲約 32%，優於大盤。

然而，Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 卻加倍看跌 Netflix 股價前景，重申其「賣出」評價，目標價 340 美元，隱含跌幅 20% 以上。

他主要擔心的是估值和今年迄今的漲幅，以及其與 2021 年預估共識相比的結果。

「從心理上來說，市場可能高估了 Covid-19 疫情對 Netflix 的長期影響，整體 2021 年 S&P 500 獲利的模糊估計一直都是直線下墜，股市靠多重擴張和獲利正常化來看 2020/2021 這段時間，但 Netflix 的獲利倍數不必同步正常化，因為 Netflix 確實受惠於 Covid-19。」

Harrigan 還認為，投資者可能誇大了 Netflix 擴張亞洲版圖時帶來的成長，尤其亞洲地區現在競爭壓力也日益加劇。儘管如此，他仍承認 Netflix 來自亞洲和北美市場的 app 下載次數成長和每日用戶量的衡量標準一直很高。

雖然他看空 Netflix 並非新鮮事，但 Netflix 今年迄今漲幅約 32%，且漲勢尚未止步，然而水能載舟也能沉舟。他認為，該股持續大漲是該謹慎的主因，共識預期未能相應追上 Netflix 飆漲的速度。

「目前 2021 年的銷售和營業獲利估計分別較一年前同期下降 3.6% 和 7.5%，Netflix 的獲利共識預期持平或惡化，但 Netflix 股價卻不斷上漲。」

Netflix 週五下跌 1.76%，收 418.07 美元。