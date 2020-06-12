〈每日外資外匯觀點〉美元支撐力道已改變 恐怕正啟動結構性下跌

美國新增確診人數連續五周下降後略有上升，市場對新冠肺炎疫情可能二次爆發的擔憂再起，美股遭遇「黑色星期四」，在風險意識升高下，除了美元指數上漲至 96.83 外，油價崩跌逾 8%，連具避險資產黃金也被拖累下跌 10 美元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

5 月底以來，在經濟數據優於預期的提振下，美國陸續重新開放經濟，美元指數下跌 3.5%。

Evercore ISI 宏觀研究分析師 Dennis DeBusschere 表示，美國聯準會的貨幣政策無法抵消第二波嚴重衰退的影響，而且隨着新增確診數不斷增加，投資者擔心最近的抗議活動將引發一波感染，經濟持續疲弱和收益成長的風險已經增加。”

高盛全球外匯和新興市場策略主管 Zach Pandl 表示，美元中期基本面不佳，美元近期走弱，恐怕是更大的結構性下跌的開始。儘管先前流入美國市場的投資組合為美元提供支撐，但聯準會近期的寬鬆和疫情引發的波動性增加，已改變了美元的支撐力道。

Pandl 更指出，在經濟衰退之前美元估值原本就高，2-3 月的升值進一步拉高了估值，如果全球經濟能夠持續下去，美元未來幾年可能下跌超過 20%。

花旗北美外匯策略主管 Calvin Tse 也認為，由於美國很難再找到還具價值的投資標的，投資者持續尋找全球廉價資商持續推動風險資產反彈的話，勢必對美元構成壓力。