〈美股早盤〉美CPI不如預期、市場靜待Fed利率決議 美股早盤表現平淡

美國勞工部於週三 (10 日) 公布 5 月 CPI 年增率及核心 CPI 年增率，分別報 0.1% 及 1.2%，雙雙低於市場預期。

聯準會即將公布 6 月利率決議，雖然市場預料不會有重大政策轉變，但 Fed 對於經濟與利率的預測、以及未來的政策方向，皆為投資人所關注的重點。美股在連日上漲之後，於週二 (9 日) 呈現漲多回跌的態勢，週三 (10 日) 市場靜待 Fed 會議內容，早盤 4 大指數表現平淡。

聯準會會議

台北時間週四 (11 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 將公布 6 月利率決議，市場預期，Fed 將維持利率走廊在 0.0% 至 0.25% 區間不變，繼續將利率維持在歷史低檔水平，且預期將維持無限 QE 購債計劃不變。

美中關係進展

隨著美國反中情緒高張，美國參議院上個月通過了一項法案，可能會實質禁止中企在美國上市。法案要求，如果外國公司無法證明「不是由外國政府擁有或控制」，且連續 3 年接受美國監管機構的審核，將被禁止在美國證交所交易。

但是，哈佛法學院法學教授 Jesse Fried 週二 (9 日) 表示，華爾街將反對此一法案，促使它在民主黨控制的眾議院中無法通過。

截至台北時間週三 (10 日)22 時許：

道瓊指數上漲 16.36 點或 0.06%，暫報 27288.66 點

那斯達克上漲 67.16 點或 0.67%，暫報 10020.92 點

標普 500 上漲 8.12 點或 0.25%，暫報 3215.30 點

費半上漲 11.34 點或 0.57%，暫報 2009.43 點

台積電 ADR 上漲 0.71% 至每股 57.01 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.804%

紐約輕原油下跌 1.46% 至每桶 38.37 美元

布蘭特原油下跌 1.34% 至每桶 40.63 美元

黃金上漲 0.44% 至每盎司 1729.45 美元

美元指數下跌 0.25% 至 96.080 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.24%，達 348.08 美元。

蘋果計畫在 6 月 22 日的年度全球開發者大會 (WWDC) 上宣布，Mac 電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾 (INTC-US) 的晶片。Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週二 (9 日) 表示，市場低估蘋果對自行研發晶片的決心，真正的重點在於對業界生態的衝擊。

此外，Daryanani 認為，一旦所有型號都換成蘋果自研晶片，Mac 部門的毛利率可望提高 500 個基點。Daryanani 維持對蘋果「跑贏大盤」的股票評級和 360 美元的目標價。

博通 (AVGO-US)

博通早盤上漲 0.49%，達 316.72 美元。

調研機構 Argus 近日發現蘋果供應商博通受新冠疫情的衝擊不大，顯示公司業務穩健。Argus 分析師 Jim Kelleher 週二 (9 日) 重申對博通的買入評級，同時將其目標價從每股 250 美元上調至 350 美元。

Kelleher 亦表示，博通第二季財報不僅營收超乎預期，且公司基礎設施軟體部門錄得兩位數的增長，從而抵消半導體部門小幅的下滑。

百思買 (BBY-US)

百思買早盤上漲 0.32%，達 81.83 美元。

在新冠疫情期間，為了因應防疫封鎖措施，百思買採取了預約式的營業模式，僅接受預約顧客到店購物。隨著美國經濟重啟，百思買亦宣佈自 6 月 15 日開始，允許開放限制人數的顧客到店消費，一次約開放 60 名。

在 4 月份時，百思買宣布將暫時要求 5.1 萬名計時員工放無薪假，隨著店面重新開放營業，預估將需要 9 千名員工重返工作崗位，以支應業務量的復甦。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 CPI 年增率報 0.1%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 5 月 CPI 月增率報 -0.1%，預估 0.0%，前值 -0.8%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 1.2%，預估 1.3%，前值 1.4%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 -0.1%，預估 0.0%，前值 -0.4%

美國 CPI 年增率、核心 CPI 年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

法國農業信貸銀行策略師 Jean-Francois Paren 表示，在 Fed 會議之前的市場情緒較為謹慎，就目前情況而言，若要刺激股市持續上漲，則須要「殖利率曲線控制」政策的實行。

高盛分析師 Peter Oppenheimer 表示，先前受惠於市場對於經濟重啟的預期，促使股市經歷了第一波的漲幅，而目前第二波的漲幅是由價值型股票及週期性產業類股所帶動。他表示，此類型股票的輪漲通常發生在熊市低點，但僅為短期性的，除非市場對於經濟成長、債券殖利率、及通膨增長的預期明顯上升，否則維持長期上漲的可能性並不高。

Concentrated Leaders Fund 的 CEO David Sokulsky 表示，近期股市的漲幅和估值並未有合理的基本面支持，經濟及企業的表現皆不如股市走勢來得亮眼。