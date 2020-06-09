〈財報〉Tiffany Q1財報表現低於預期 但中國業績近來強勁反彈

著名珠寶品牌 Tiffany & Co (TIF-US) 於週二 (9 日) 美股盤前公布 2020 財年第一季財報 (截至 4 月 30 日)，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致 Tiffany 零售店面被迫關閉，Q1 營收及獲利雙雙低於華爾街預估值。但 Tiffany 表示，受惠於中國經濟的復甦，該公司業績於近日來強勁反彈。

於台北時間週二 (9 日) 晚上 11 時許，Tiffany 股價上漲 2.26%，報每股 124.90 美元。

Tiffany 股價日 k 線圖

Q1 財報關鍵數據

營收：5.55 億美元，較去年同期下滑了 45%，且低於華爾街預估的 7.01 億美元

稅後淨損：6460 萬美元，低於去年同期的稅後淨利 1.25 億美元

每股虧損：0.53 美元，低於去年同期的每股盈餘 1.03 美元，且低於華爾街預估的每股盈餘 0.03 美元

同店銷售增長率：下滑 44%

毛利率：55.6%，低於去年同期的 61.7%

各地區 Q1 銷售表現

美洲地區：2.25 億美元，較去年同期下滑 45%

亞太地區：1.74 億美元，較去年同期下滑 46%

日本：8600 萬美元，較去年同期下滑 40%

歐洲地區：6100 萬美元，較去年同期下滑 40%

Tiffany 於全球共有 324 間店面，由於各國政府實施的防疫封鎖措施，截至 4 月 30 日止，有 70% 的店面是屬於關閉狀態。此外，第一季 Tiffany 的珠寶銷售大幅下滑，訂婚戒指的銷售更是衰退了近 50%。

Tiffany 表示，在疫情爆發之前，該公司致力於擴大中國市場業務，並且投資於網站的改善及新產品線的研發，受惠於 Tiffany 的營運策略，使該公司得以對抗疫情的衝擊。

中國市場的同店銷售於 Q1 前兩個月分別下滑了 85% 及 15%，但於 4 月及 5 月份呈現強勁反彈的態勢，4 月份的同店銷售增長了 30%，5 月份則進一步大幅增長 90%。

此外，電子商務業績於 Q1 成長了 23%，美國及英國的銷售分別成長了 14% 及 15%。

在去年 11 月時，法國精品集團路易威登 (Louis Vuitton) 的母公司 LVMH 集團，宣布將以 162 億美元收購 Tiffany，但隨著疫情爆發對於營運造成衝擊，亦導致併購進度陷入膠著。

但是，Tiffany 的 CEO Alessandro Bogliolo 表示，該併購案於近期已獲得俄羅斯、墨西哥反壟斷機構的批准，並對於該併購案的進行感到樂觀。