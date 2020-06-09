網通+HPC需求延續 超眾5月營收創同期高 動力寫同期次高

散熱大廠超眾 (6230-TW) 今 (9) 日公布 5 月營收，受惠伺服器、筆電、網通品持續出貨，單月營收 7.46 億元，創同期新高，年增 8%；動力 - KY(6591-TW)則受惠高效能運算系統 (HPC) 需求增溫，單月營收寫同期次高。

超眾 5 月營收 7.46 億元，月減 0.16%、年增 8.02%；累計前 5 月營收 31.36 億元，年減 3.28%。

超眾表示，去年第 2 季遇上美中貿易戰，美國針對部分產品加徵關稅，因此客戶提前拉貨、基期高，不過今年本季伺服器、筆電、網通產品持續出貨，法人看好，本季營運仍可望優於上季與去年同期。

手機方面，研調機構預估，受疫情影響，全球手機出貨量將年減 10%，超眾上半年手機出貨量已大幅下滑，下半年傳統消費性電子旺季，下滑趨勢可望減緩，對下半年看法正向，但疫情仍干擾終端需求，是最大變數。

動力表示，受惠宅經濟持續發酵，高效能運算系統 (HPC) 需求持續增溫，帶動高階 CPU 及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年增加，5 月營收 1.08 億元，寫同期次高，月減 19.63%、年增 76.9%；累計前 5 月營收 4.94 億元，年增 15.89%。

動力指出，今年下半年 NVIDIA 及 AMD 將推出 7 奈米製程的高階繪圖晶片產品，加上 INTEL 今年推出新款 CPU，下半年可望迎來兩年一次的硬體升級需求，帶動公司高階客製化繪圖卡用散熱風扇出貨量持續成長。

5G 相關產品方面，動力正與下游客戶積極開發 5G 路由器及伺服器專用的散熱風扇產品，預計下半年進入測試認證階段，明年可望進入量產階段。