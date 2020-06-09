譜瑞、聯發科、瑞昱、義隆創高後 這族群將接棒？

2019 年底爆發新冠肺炎疫情，這段期間在全球許多國家、城市，政府陸續採取停工防堵的手段，進行人流管制，落實實名制，運用各種方法篩檢出高風險的可能對象，智慧城市儼然成為最佳的防疫科技，台灣、韓國、新加坡、歐洲等皆如此。疫情防制下所營造的社交距離，讓企業更加速推動數位轉型工程，因消費者、企業的大量運用線上採買、上班、學習，加速數位城市，大眾接受線上消費，商業界正建立新的數位化常態。

有鑑於此，產業透明度高的族群，長線保護短線，漲勢欲罷不能，拉回反而提供好的進場點。萬寶投顧陳子榕指出，我在四月初所發表的文中，早已提出了幾檔優值股，包含了矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆 (2458-TW)、聯發科 (2454-TW)、力旺 (3529-TW)，幾乎在起漲點就跟大家分享，至今這些個股大漲約七成；有些已創歷史新高，所提當下未必大漲，但就溫和慢慢漲不停，過高後整理幾天，有大漲上去；我認為就是要挑這種會漲不停的股票，大家才有扎實的獲利機會。

萬寶投顧陳子榕指出，一般投資人為何無法賺大錢？大部分的投資人總是隨波逐流，看今天強什麼？就想追買什麼？滿場追股票的結果，就只能搵醬油式的操作，終究白忙一場。面對未來會漲倍數的好股，只要秉持耐心放長線釣大魚，最終必大豐收，所以買進好股，耐心抱牢，一定比那滿場追股票的人賺的還要多。除了過去二個月前所提的幾檔半導體 IC 族群，續漲至今，股價位階已拉高，現階段還有哪幾檔位置低的好股？提供以下幾檔，大家不妨留意：

M31(6643-TW)為矽智財 (IP) 大廠，7 奈米製程 IP 開始貢獻業績，美系客戶也將大量導入 IP，有機會成為前 3 大客戶，時序將步入授權金認列旺季，包括台積電等客戶將顯著貢獻業績，預期 M31 第三季營收可望較第二季躍增超過 4 成水準。

預期 M31 今年營收可望成長超過 1 成，隨著高速傳輸發展趨勢成型，M31 未來營運成長動能也將無虞，可望接棒譜瑞、力旺漲勢，有機會上看前高 408 元。

智原 (3035-TW)5 月營收 4.32 億元、年增 1.17％，表現不錯。去年智原的 NRE(委外設計) 營收創歷史新高，相關新接案金額已經連五年成長，該公司目前也努力提升每個案件的含金量，包括 AI、5G 基礎網路、雲端儲存、網通與利基型產品，都是智原的優勢應用，估今年獲利上看 3 元左右，本土法人看好，有上看 60 元實力。

景碩 (3189-TW) 為 IC 載板大廠，5 月營收 23.50 億元、年增 43.61％，是 31 個月來高點；預估景碩第二季業績可望季增 10％，逼近 65 億元，挑戰 23 個季度高點。景碩持續研發微細線路和薄板製程，提供客戶 5 奈米晶圓製程及多晶片封裝模組相關解決方案，擴充 ABF FC-BGA 和天線封裝（AiP）載板產能，因應 5G 和 AIoT 中長期需求。股價仍處於長期低檔，短線或有 1～2 成空間。

當然，還有一些具籌碼優勢的 5G 相關個股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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