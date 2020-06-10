內需股漲翻天 誰最受惠？

隨著疫情趨緩，政府加緊腳步振興經濟，行政院推出「振興三倍券」提振國內消費市場，預計 7/15 推出，期限到今年年底，有了政府帶頭衝，連帶刺激台股，市場資金從生技股轉進內需股，悶了很久的觀光族群更是漲翻天，股價大部分都創了波段新高。

國內觀光類股報復性大漲，其中天蔥 (2740-TW) 受惠疫情趨緩，從五月底開始狂飆，股價從 4 月低點 9.32 元大漲到 24.95 元，期間多個跳空漲停板，但仔細觀察基本面，天蔥去年大虧 8.62 元，導致淨值只剩下 5.08 元，今年第一季因疫情影響，民眾不敢在外聚餐，導致 Q1 EPS 呈現虧損，第一季虧損 1.58 元，淨值只剩 3.5 元，目前僅因疫情趨緩，股價變呈現報復性大漲，但實質的獲利卻未表現，投資人若要介入需小心。

從飯店、觀光類股報復性大漲即可發現資金回流至內需股，若能再搭配股東會行情，操作起來更是得心應手。

禾聯碩今年大賺一個股本 今年配 8 元

國內智慧家電大廠禾聯碩 (5283-TW) 剛舉辦完股東會，並且完成三年一次的董監改選，由蔡金土續任董事長、蔡柏毅為副董事長繼續領導公司發展，已經連續四年賺超過一個股本，今年預計配發 8 元現金股利，以現在股價估算至少有 8％以上的殖利率，是一個進可攻退可守的好標的。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1388 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：誰該是美股市值王？

◎封面故事：工具機產業展開數位轉型

◎投資總鋪師：林榮錦漂亮出手 晟德飆翻天

◎台股照明燈：業績蘋概股展開補漲行情

