蔡明彰觀點：今年除息行情會很熱 該怎麼選股？

今天報告的主題是「今年除息行情會很熱，該怎麼選股？」。

所謂「低端暴飲、高端科技」，現在全世界各國，包括台灣都已經陸陸續續重啓經濟，消費者在第一時間很可能會大吃大喝。但是，這種低端的產業很容易滿足，邊際效用立刻減少，唯有高端的科技產業才能產生附加價值。

萬寶投顧蔡明彰強調，這可以從美國股市，現在是蘋果、微軟、臉書、亞馬遜，四大科技股股價改寫歷史新高。我們就以蘋果來講，僅次於 iPhone 第二大營收的來源是服務，App Store 5 月份銷售年增 39％，下半年有 5G 的 iPhone 的換機需求，換了 5G 之後，消費者從高端的科技，更加進一步消費，會在蘋果的服務業務繼續花錢。

所以有分析師把蘋果的市值，由目前的 1.5 兆美元，上看 2 兆美元，等於股價還會再漲 30％，目標價由目前的 343 美元，上看 445 美元。其中，換了 5G 的 iPhone 之後，反而增加服務業務的價值，將會高達 5,000～6,500 億美元，等於貢獻了蘋果的市值超過三成的比重。

而且進一步的消息指出，在未來幾周內，蘋果將會推出 Apple Card 蘋果信用卡，每個月分期付款買硬體的 iPad、Mac 還有 AirPods 等產品，其實 iPhone 已經在去年推出了 24 期的零利率優惠。一般認為，蘋果信用卡推出之後，將會帶動蘋果服務業務的成長，跟它所屬的硬體產品。

在這樣的氛圍之下，外資回補了台積電 (2330-TW)，因為台積電是 iPhone 12 獨家處理器晶片的代工廠。另外，A 股的北上資金開始大買無線藍牙耳機 AirPods 的兩大組裝代工廠，立訊精密跟歌爾聲學最近的股價，漲勢非常凌厲。

說到了外資，外資做錯了，前 5 個月賣超台股 6,617 億元，但 6 月以來發現苗頭不對，買超了 700 億元。在前 5 月賣超了台積電，高達 75 萬張，立刻在 6 月份，回補買超 8 萬張。

但是，大盤回穩之後，限空令也解除了，平盤以下不得放空借券賣出的數量，尤其是外資常用的借券，在 3 月 19 日限空令被限制住了，大盤也同一時間落底 8,523 點，但當時融券張數只有 42 萬張，一直等到 4 月中旬，才從 52 萬張到達目前的 86 萬張，融券成長了 65％，表示很多人的心態偏空。

但同一時間融資餘額從 965 億元，到目前的 1,177 億元，只有成長 22％，當時融券大增，軋到了防疫股恆大 (1325-TW)，這家做口罩的公司，4 月中旬的股價才 50 元，但一路的軋空，漲到 200 元，大漲了 3 倍。如今解除限空令，有可能大盤短線滿足，但融券假如再創新高的話，個股又軋空。

為什麼在限空令的時候，一直等到了 4 月中旬，融券才大幅增加，因為根據台灣的規定，一年有二次強制回補融券。

一次是股東會前兩個月，所以密集的股東會在 6 月，前兩個月是 4 月，等到融券全部回補以後，放空的人才敢放空，那另一次是在除權息，所以目前我們看今年的除息行情。

第一種的潛力股就是軋空，除息只是表面的藉口跟理由，真正的內涵是軋空，目前高券資比超過 50％的，包括十銓 (4967-TW)、瑞耘 (6532-TW)、瑞祺電通 (6416-TW)、台光電 (2383-TW)、世芯 - KY(3661-TW)，這些公司今年的 EPS 成長。

尤其是世芯 - KY 最近還創下了歷史天價，這些股票現行多頭的格局，在未來的除息行情當中，會出現了軋空。再講，台積電現在是季度配息，6 月 18 日除息 2.5 元，四季的股息，一共是 9.5 元，殖利率將近 3％，為什麼外資這麼熱衷買進台積電，參與除息行情。

萬寶投顧蔡明彰強調，看看以下的數字就知道，美國 10 年期公債殖利率只有 0.8％、台灣美元存款一年的定存 0.6％、新台幣存款一年的定存 0.8％，台積電發行的公司債 10 年期殖利率也不過 0.6％，所以台積電的股息殖利率有 3％，都擊敗了這一些資本市場的報酬率，所以今年的除息行情當然會很熱，新台幣的升值引動了資金行情，再投入了除息行情，火上加油。

但是要提醒大家，6 月 18 日台積電的除息前後，外資回補告一個段落，大盤的高點將會滿足休兵，所以要注意第二種高殖利率、成長股的除息行情，下半年成長，全年成長，甚至到明年的成長，而且最好是在除息前，股價技術面整理過，殖利率超過 3％，這樣的股票當然值得注意。

其中，包括牧德 (3563-TW)、漢唐 (2404-TW)、台積電 (2330-TW)、敦陽 (2480-TW)、國巨 (2327-TW)、宇瞻 (8271-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)，這一些是從現在到 7 月下旬除息的潛力股。

我們就以台積電來講，今年 EPS 估 16 元，年成長 20％，成長夠強。

另外，技術面整理過的包括了牧德、國巨，然後除息是在 6 月～8 月，但是股價已經不反映上半年，是反映了第三季的需求，記憶體全年的產值年增 15％，所以宇瞻存在機會。

另外，太陽能矽晶圓在第三季之後，需求都會上漲，所以中美晶跟環球晶的除息行情也可以鎖定。

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