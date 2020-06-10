〈貴金屬盤後〉全球股市回落 黃金溫和收高1% 本週料走勢波動

週二 (9 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因全球股市在疫情後重啟經濟帶動下持續活躍數週後，出現溫和回落。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「在全球股市去化風險的交易下，貴金屬價格看到一些吸引力，美國經濟出現官方標示的經濟衰退，且市場連續 2 日有能力挺住不跌破 1700 美元。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 16.80 美元或約 1%，收每盎司 1721.90 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 10 美分或近 0.6%，收每盎司 17.794 美元。

歐洲股市週二下跌，美國基準股指漲跌不一，道指跌逾 300 點，S&P 500 下跌 0.78%，但 Nasdaq 指數盤中創新高，最終收高 0.29%。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，在美國 Fed 貨幣政策會議的第一天，黃金已經回到基本面，交易價格穩定在每盎司 1700 美元以上。

Gero 預期本週黃金走勢波動，「許多經濟和政治大新聞將到來。」交易者則擔憂週三的 Fed 聲明。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 認為，Fed 不會宣布任何改變，週三的聲明可能是「重申 Fed 無限的支持，以及對美國經濟和市場的支撐。」

投資者也關注美元走疲以及公債殖利率下降。美元走疲會提高使用他國貨幣的買家對黃金的胃口，而殖利率下降則增加不孳息的黃金之吸引力。

美元指數下降 0.3% 至 96.35。黃金收盤時，10 年期公債殖利率下降近 6 個基點到 0.82%。

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