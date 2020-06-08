〈納諾搶防疫商機〉營運擁三動能 全年力拚虧轉盈

納諾 - KY(6495-TE) 展望後市，董事長呂鴻圖表示，今年營運具備三大動能，包括旗下開發的抗疫產品，最快今年第 4 季取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) 認證、已獲美國客戶億元訂單、及取得台電標案，全年營運將力拚虧轉盈。

呂鴻圖指出，旗下諾康生醫推出的天然抗菌液「OH Trust 歐舒特」，曾與美國 FDA 聯繫，能將抗菌液開發成可應用在下呼吸道的產品，目前已在日本進行臨床研究，預計 2 個月內結果出爐，後續將臨床研究數據申請美國 EUA 認證，預計最快年底前取得，產品營收比重有機會達到 30% 以上。

此外，納諾生產基地包括台灣高雄與中國崑山，月產能分別有 10 噸與 50 噸，公司規劃將在美國華盛頓設立新廠，待日本臨床數據出爐後，設備將陸續導入，預計最快 9 月可開始投產。

訂單方面，據了解，納諾已接獲經銷商訂單，將從台灣製造的產品銷售至美國，雙方初步規劃，年底前會出貨 1 億元訂單，視銷售情況調整後，預計明年起，每月訂單也上看 1 億元。

納諾自 5 年前開始，轉型推動環保事業，營收比重已攀升至 6 成，今年取得台電廢水標案工程，決標金額約為 7.06 億元，呂鴻圖表示，廢水處理設備將應用在高雄興達電廠，透過真空蒸餾技術，將廢水處理成自來水，不影響海洋。