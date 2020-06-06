美元貶值+負利率可能性低 英鎊兌美元創3月來最佳表現

在 3 月份時，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情席捲歐洲，導致英鎊兌美元匯價跌至 1.14，但近日來，由於市場對於英國央行採取負利率的疑慮逐漸消除，再加上美元匯率走弱，促使英鎊兌美元匯價呈持續攀漲趨勢，並於本週創下自 3 月份以來最大的單週漲幅。

於台北時間週六 (6 日) 凌晨 0 時許，英鎊兌美元匯價上漲 0.84%，報 1.27。

英鎊兌美元匯價日 k 線圖

美元匯價走弱

在市場不確定性高時，投資人傾向將美元作為避險性資產，但近日來，由於市場預期在經濟重啟後，全球景氣有望逐漸復甦，使得對於美元的避險需求亦隨之降低。

此外，美國於週五 (5 日) 所公佈的就業市場數據表現亮眼，5 月份的新增非農就業人數增加 251 萬人，遠優於市場先前所預估的減少 833 萬人。經濟數據的改善亦將使得美元匯價持續下跌。

國際匯款服務平台 OFX 的分析師 Sebastian Clements 表示，先前市場上充斥著各種負面消息，包括大規模失業潮、美中貿易戰、及示威抗議活動等，加上各國所能採取的經濟刺激空間逐漸受限，使得投資人湧入美元避險。但近日來，投資人開始轉向其他替代性的避險資產，包括瑞士法郎、日幣及黃金等。

負利率可能性降低

雖然英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 曾表示，為了減輕新冠疫情對經濟造成的損害，不排除採用負利率政策的可行性。但對此，英國央行負責市場事務的執行董事 Andrew Hauser 於週四 (4 日) 表示：「英國短期內不存在負利率的可能性。」

德意志銀行經濟學家 Sanjay Raja 及策略師 Oliver Harvey 則表示，若央行採取負利率政策，將降低外國投資者投入當地經濟的誘因，並進一步對匯價的走勢造成壓力，且認為負利率政策應為「最後的選項」，而在採取負利率之前，英國政府仍有足夠的空間，能實施其他的經濟刺激方案。