〈書摘〉價值兆元的管理課-賈伯斯、貝佐斯、佩吉不公開教練的高績效團隊心法

你能否成為領袖取決於他人的認同，不是你自己說了算。如果你是個好經理人，你的部屬會使你成為領導人。 -- 比爾．坎貝爾（Bill Campbell）

許多人可能沒聽過比爾．坎貝爾（Bill Campbell），但蘋果的庫克（Tim Cook）、谷歌的皮查（Sundar Pichai）、臉書的祖克柏與桑德柏格（Mark Elliot Zuckerberg & Sheryl Sandberg）等當今許多頂尖創業家、CEO、高階主管心中有疑惑時，他們都去問比爾．坎貝爾。

比爾是大學足球教練出身，四十三歲才進入矽谷。從帶球隊到教企業團隊，比爾都備受喜愛，因為他深諳每個人都希望被尊重、有價值的人性。他本人很少出現在主流媒體，根據《財星》曾在報導中描繪過：坎貝爾樂於讓身邊的人成為鎂光燈的焦點，自己則低調的隱身在幕後。在矽谷，大家都稱呼他為「教練」。

本書是由親密學徒施密特 (Eric Schmidt) 等人歷時超過兩年、採訪近百位業內頂尖人士，總結這位享譽矽谷、傳奇商業教父的管理智慧和領導哲學，闡釋建立信任、打造團隊、促進成長的 32 個管理黃金法則。

本書強調著：這個世界面臨眾多挑戰，唯有靠團隊才能解決，而團隊都需要一個經驗豐富又擅長指引教練帶領。在亟需領導力的時代，不妨讀讀當今成功 CEO、創投家、創業者、高階主管們的共同教練的獨門心法吧！

對「教練」來說，他認為人最重要，而「領導者的第一要務，就是確保自己帶領的人既幸福又成功。」

史密斯接掌財捷執行長職位時，比爾告訴他，每天晚上上床睡覺前，都要想想和他一起工作的八千名員工：他們在想什麼？每天進到公司裡工作時有什麼感受？如何讓他們拿出最優秀的表現？

NFL 明星球員洛特在談到比爾與前舊金山四九人隊總教頭沃爾希（Bill Walsh），這兩位他密切合作過的教練時，說道：「好教練晚上不睡覺，滿腦子想著如何讓你變得更強。他們致力於打造出讓你可以不斷提升自我的環境。」

教練就像偉大藝術家，讓每一筆都落在最正確的地方，他們用心刻劃的是人與人之間的關係。多數人不會花太多時間思考如何幫助別人變得更好，但那正是教練的職責。比爾就是那麼做的，而且是在不同的領域做到這件事。」

「你晚上會為了什麼事睡不著？」高階主管常被問到這個問題。比爾的答案永遠一樣：就關心自己帶領的人幸不幸福、成不成功！

信任是所有關係的基石：練習全方位聆聽，引導出最佳決定

對於「教練」來說，信任有以下幾個涵義。

信任意味著信守諾言，說到就要做到；信任意味著忠誠，對彼此忠誠，對家人和朋友忠誠，對自己的團隊和公司忠誠。當賈伯斯在 1985 年被趕出蘋果時，比爾是少數公開表態力挺賈伯斯的人。賈伯斯不曾忘記那份忠誠，也為兩人日後的親密友誼與工作關係打下堅固的基礎。

信任意味著正直，比爾總是很坦誠，也期待別人對他坦誠；信任還意味著能力，意味著相信一個人真的有能力、有技能、有力量和肯努力去完成他所承諾的事。信任涉及保密，因為教練永遠必須知道發生了什麼事，對於被他指導的人來說，也需要知道比爾會尊重他們的隱私。

然而，比爾的做法並非只是永遠同意對方說的話，反而是鼓勵對方更勇於提出不同看法。那些曾和比爾合作的人，都有個共同感想，不管自己的想法是否和比爾相同，你可以信任比爾，這也是他的成功之處。

練習全方位聆聽

在接受比爾指導的時候，你會發現他在全神貫注的聽你說話。他不會在過程中去接聽電話或收信，也不會偷瞄手錶、看向窗外、心思遊蕩。他會讓你知道，他是和你在一起。這種作法對領導者十分重要，且應提問沒有標準答案的問題，接著認真聆聽回應。

「與人溝通時，首先要專注，把所有注意力放在聆聽對方說話；不要一邊聽，一邊想著自己接下來要講什麼。接著提問，以釐清真正問題所在。最後，透過激發對方的效能感、歸屬感、自主感，以達到真正有效的溝通。」

優質團隊會戰勝一切：先解決團隊存在的問題，其他問題自然有解

團隊優先，是傳奇教練比爾的指導原則。

在尋找人才時，他最重視的就是這個人是否抱持團隊優先的心態。團隊要想成功，每個成員都必須忠誠，並能在必要時刻將團隊利益置於個人利益之上，讓團隊取得勝利最重要，因為團隊輸了，個人也贏不了。

臉書營運長桑德伯格指出：「你隨時都可以感覺到，比爾在打造一支隊伍。他做的不只是高階主管培訓或職涯指導，他談的永遠不是我這個人會如何，而是這個團隊會如何。」

四個條件，找到對的人

傳奇教練比爾說︰「如果你在經營一家公司，就要讓身邊圍繞著超級優秀的人才。」也就是永遠雇用比你聰明的人。

比爾要找的人才，必須具備四個特質：第一，必須聰明，不一定是學業成績好，而是能夠在不同領域快速學習並展開工作，同時在該領域建立人脈，比爾把它稱為「延伸類推」（far analogies）的能力；第二，必須努力工作；第三，必須正直可靠；第四，必須具備一個很難被定義的特質︰恆毅力，就是即便在被擊倒後，仍有熱情與毅力站起來再次衝鋒陷陣的能力。

當然，比爾認為：「一個團隊不能全是四分衛；你得特別留心團隊裡有哪些人，最好各有所長，大家各司其職。」不論是誰都有不足之處，重要的是了解每一個人，找出他們各自的擅長，好好研究如何協助每個人和團隊裡的其他人合作。

【書籍介紹】

書名：教練：價值兆元的管理課 - 賈伯斯、貝佐斯、佩吉不公開教練的高績效團隊心法

出版社：天下雜誌出版

出版日期：2020 年 6 月

【作者】

艾力克．施密特（Eric Schmidt）

2001 至 2011 年擔任谷歌執行長。在他的協助下，這家成立不久的矽谷公司成長為科技行業的全球領航者。施密特不僅負責建立合作關係和拓展商業人脈等對外事宜，還負責安排政府對話及建立適於高科技企業的領導方式。2011 至 2015 年，施密特擔任谷歌執行董事長。2015 至 2018 年，擔任 Alphabet 執行董事長。現任 Alphabet 的技術顧問。與羅森柏格合著有《Google 模式》。

強納森．羅森柏格（Jonathan Rosenberg）

2002 年加入谷歌，擔任資深副總裁暨掌管產品團隊，負責谷歌消費者、廣告商和合作夥伴的產品設計、研發、升級工作，包括安卓系統、谷歌搜索、Ads、Gmail、Apps 和 Chrome。他協助建立與提升谷歌的人才招聘制度與行銷流程。現任 Alphabet 管理團隊顧問。

亞倫．伊格爾（Alan Eagle）

2007 年起擔任谷歌行政部門主管，並為施密特與羅森柏格的演講撰稿人，目前負責谷歌銷售計畫。

【譯者】

許恬寧

自由譯者，近期譯有《四騎士主宰的未來》、《躍競思維》、《為什麼這樣工作會快、準、好》。

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