日盛投顧 2020年6月5號8點32分



◆盤勢分析

1. 週四華爾街對重啟經濟的樂觀情緒持續，航空旅行回溫帶動航空類股和波音大漲，美債殖利率走揚，金融股隨之攀升，但午盤過後科技股賣壓湧現，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.69%~+0.83%；亞馬遜 - 0.72%；蘋果 - 0.86%；波音 + 6.43%；美光 + 4.70%；台積電 ADR -3.93%。

2. 週三美股大漲，加上外資回補台股，週四台股開高震盪走高，最高來到的 11425.42 點，隨後在美股期貨翻黑影響下，收斂漲幅，終場以上漲 73.07 點的 11393.23 點作收續創本波反彈新高，漲幅 0.65%，成交金額 2023.54 億元。三大法人合計買超 69.21 億元，外資買超 44.82 億元、投信買超 17.31 億元、自營商買超 7.06 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：雖價漲量縮，但仍有 2000 億以上的水準，無礙指數持續走高。

(2) 均線：在五月下旬站穩短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，短天期均線在 6/1 呈多頭排列，隨後出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，5 日線未走平下彎前短多續強。

(3) 技術指標：KD 在 5/26 出現黃金交叉後，未出現死亡交叉前，指數有機會再創本波反彈新高。

4. 櫃買指數上漲 0.68%，收在 152.06 點，再創本波反彈新高。支撐約 149.8 點附近，壓力為 154.4 點附近。

5. 觀盤重點：近期加權指數沿 5 日線上漲，且短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 KD 未出現死亡交叉，5 日未走平下彎前，短多續強。

6. 外資 6 月來連續買超台股效應，加以投信、自營商、主力及中實戶等內資買盤作價，推升台股行情連續攻堅，4 日加權指數再創高，已經連四日都守穩萬一關卡上，而在行情攻堅走高之際，市場關注上市櫃公司最新業績及營運前景基本面題材，而目前股東會旺季成為首要關注焦點，尤其是下周還有蘋果雙王 2330 台積電、3008 大立光，以及金控族群重量級股東會。而 45 家公司股東會今 (5) 日登場，聚焦第三季營運展望。其中非電子公司主要有 1210 大成、1326 台化、2723 美食 - KY、2727 王品、4137 麗豐 - KY 等，至於今日電子公司股東會，主要有 2327 國巨、2456 奇力新、3691 碩禾、6271 同欣電等。

7.5 月營收密集出爐，業績題材受矚目；觀察截至昨（4）日，6121 新普、3260 威剛、6281 全國電、3023 信邦、2458 義隆等「營收三增」族群，無論是 5 月營收月增、年增，或前五月營收年增，均齊步向上成長，可望擷取盤面目光。

8. 疫情趨緩，經濟復甦在望，第三季將推出新品的蘋果（Apple）近期開始蠢動，在大陸電商平台上對 iPhone 調降售價，銷售大受激勵，市場也開始聚焦其新品的預測，包括 iPhone 12、iPad 及 Macbook 等，並推估相關供應鏈近期小量生產、7 月將正式量產，法人點名 3008 大立光、4966 譜瑞 - KY 等將受惠。另有包括 3406 玉晶光、2330 台積電、3105 穩懋、2383 台光電、4935 茂林 - KY、4958 臻鼎 - KY、6456GIS-KY、6269 台郡、2317 鴻海、3711 日月光投控、2313 華通等也入列名單。

