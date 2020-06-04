〈貴金屬盤後〉失業報告優於預期 投資人搶入股市 黃金大跌至3週低點

週三 (3 日) 交易，黃金價格收在 3 週以上最低點，係因數據顯示美國私營部門失業人數低於預期，激勵股市大漲並削弱黃金避險需求。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金週三像紙牌屋那樣崩潰了，因為投資者略過美國的內亂，聚焦在期待央行干預和經濟復甦上。」

「近期內黃金還會再進一步走疲，因為市場情緒好轉，第一階段會跌至 1680 美元，如果跌破 1680 美元，可能會向 4 月中旬以來未見的低點 1665 美元奔去。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 29.20 美元或約 1.7%，收每盎司 1704.80 美元，創最前月契約自 5 月 11 日以來最低收盤價。

由於市場樂觀期待經濟重啟，美股基準指數已經回升至 3 月初的水準，週三又再次上升，儘管全美內亂，黃金仍未能獲得足夠的傳統避險支撐力。

ADP 數據顯示，私營部門 5 月份失業人數達 276 萬人，根據 Econoday 調查，該數據遠較經濟學家先前估計的失業人數 866 萬人低很多。今年 4 月，私營部門失業人數達 1956 萬人。

德銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，由於 COVID-19 大流行導致亞洲需求不足，黃金依賴 ETF 相關的買盤支撐。週三收盤時，有黃金支撐的 SPDR 黃金信託 ETF 週三下跌 1.7%。

「儘管黃金 ETF 昨日仍見資金流入，但與前幾日相比少得多，黃金依靠大量的 ETF 資金流入來抵消亞洲急劇的需求疲軟。至少，今年稍晚是否累積的需求會獲得釋放還是個問題，現階段沒人能預測印度一旦解除封閉後，消費者行為會有什麼改變。」Fritsche 說。

中國的情況也沒有比較好，Fritsche 指出，「來自香港的黃金淨進口量為負值，且自瑞士的進口量 4 月份下降至 0。」

「市場可能很快就會充斥更多來自中國過剩的黃金，因中國目前尚無內需。」

7 月交割的白銀期貨價格下跌 30 美分或近 1.7%，收每盎司 17.958 美元。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「與白銀市場相比，黃金市場顯然展現更多結算壓力，可能因為倘若長期股市收益風險正確地預示了全球經濟活動改善，白銀可望看到更快的實體需求復甦，。」

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