國內連53天無本土病例 近6成民眾國旅首選花東、離島

國內連續 53 天沒有本土病例，各種防疫措施也將陸續鬆綁，根據萬事達卡調查，近 6 成台灣民眾計劃在解封後前往花東或離島旅遊，和疫情爆發前相比，國人在國內安排 2-3 天小旅行意願大增 65%，45% 的受訪者計劃在解封後 1 到 3 個月內安排國內旅遊。

雖然新冠肺炎疫情趨緩，但受限於邊境管制措施，國人開始將旅遊目標瞄準國內旅遊，58% 的受訪民眾表示，國內旅遊首選東部或離島，另外包括台南、台中等縣市，則受惠於「防疫五月天」加持下躍居熱門旅遊地點亞、季軍，分別有 11%、10% 受訪者想前往當地旅遊。

調查指出，國人除了最常以網路推薦與熱門網紅打卡景點來決定出遊地點外，高 CP 值住宿也是影響民眾選擇出遊地的重要因素之一，超過 5 成民眾表示願意花費 5000 至 8000 元進行國內旅遊，43% 的民眾會優先特色旅館，其次則是設計旅店占比為 26%。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著疫情趨緩，國人對於回復常態生活已開始呈現樂觀態度，從最新的消費者旅遊調查中可發現，不僅台灣民眾對於國內旅遊的意願和疫情之前成長 55%，更有 74% 的民眾表示接下來將支配最多花費在外出旅遊以及餐飲聚餐等消費行為。

儘管疫情趨緩，全球各國陸續開放邊境，但台灣民眾對於出國旅行仍然保守觀望。調查發現，疫情改變民眾選擇出國旅遊目的地的行為，7 成台灣民眾挑選出國地點不再以自己最想去的目的地為優先選擇，而是改以疫情較穩定的國家做為出遊首選。