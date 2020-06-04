空運價格驟跌回4月底行情 6月不排除周周下跌

市場傳出日前飆漲的空運價格自 6 月起開始驟跌，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 直言，目前約跌回 4 月底的價格，尤其以長程線跌幅較大，不排除 6 月起將呈現周周跌態勢；法人認為，6 月起空運價格已明顯修正，預料相關業者第二季獲利將是高峰，下半年高成長恐有壓。

台驊坦言，5 月底開始空運價格走跌，目前約跌回 4 月底的行情，不排除 6 月恐每周下滑，主要是長程線價格下跌，反映醫療物資美國需求變少；不過，近程航線如兩岸線運價未有太大變化。

台驊強調，5 月運價為去年同期 4 倍以上，目前仍是去年同期 2-3 倍，最新訊息是中國客機 16 日起遭禁飛美國，需再觀察對空運市場的影響，「今年變化很大」。

法人指出，嚴峻疫情造成航空客機停飛，整體貨運運能減少近 50%，加上各國搶運醫療物資，推升航空貨運價格飆漲，3 月上海飛北美平均每公斤 4.83 美元，年增 45%，4 月衝上每公斤 7.8 美元，年增 128%，5 月更來到每公斤 11.34 美元的新天價，不過，5 月第 4 周起已較上一周下跌 12%，六月第一周跌幅更擴大下跌 29.6%。

法人認為，空運最高峰應落在 5 月，儘管第二季貨攬業者獲利衝高可期，惟 6 月起運價開始下滑，後續市況能否維持一定熱度，有待觀察。