〈貴金屬盤後〉全部信號看漲 但黃金逆轉連2日收低

週二 (2 日) 交易，黃金價格吐回早盤溫和漲幅，連續第二日收低，係因全球股市上漲對金價構成壓力。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，認為金價逆轉收低「只是短期期貨交易者趁整體價格上漲之際，正常的獲利了結。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 16.30 美元或約 0.9%，收每盎司 1734 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 57 美分或 3%，收每盎司 18.26 美元。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 猜測，「週二稍早黃金每個基本面訊號都是看漲的，因此突然反轉是因為獲利了結和逆向操作。」

「由於全美抗議活動不斷，引起各地騷亂不安，加上中美緊張局勢仍加劇，未見好轉，所以黃金走勢一直很穩定。」

投資者依舊對中美貿易緊張關係抱持警惕，即使後疫情時期，各地重啟經濟削弱了黃金的避險吸引力。

wissquote Bank 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「雖然中美消息不樂觀，但考量再次出現風險拋售的不確定性，黃金在接近每盎司 1750 美元的時候，買盤失去意願，然而在接近每盎司 1725 美元的時候看到支撐力。」

週二與美元掛勾的商品受到美元走貶提振，已在價格上表現，ICE 美元指數下降 0.1% 至 97.72，且過去 2 個交易日跌幅達 0.7%。

由於股市自 3 月暴跌時的低點攀升回來，持續打開投資者對股票的胃口，讓黃金價格遭遇一些阻力。全球股市週二上漲，美股基準指數在黃金收盤時也走揚，削弱一些黃金需求。

但專家認為，與此同時 Fed 執行的一些經濟刺激措施 (如：利率貼近 0)、全球財務刺激措施，這些整體而言都支撐黃金買盤。

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