5G趨勢僅萌芽階段 元大投信搶灘頭堡推「硬5G」ETF 

元大投信今 (3) 日指出，5G 是未來國際趨勢，在疫情推動下更將加速前進，電動車、AI、物聯網等也將連帶受惠，元大投信看準商機也搶灘頭堡擬於 6/10-6/16 募集全台首檔「硬 5G」ETF，為投資人在 5G 關鍵科技萌芽的初始階段，就能提前進場佈局鋪路。

元大投信董事長劉宗聖今日以「台灣資產管理技術再升級的未來趨勢」為題，分享台灣資產管理創新的投資策略矩陣，以及台灣 ETF 發展的全球制高點，他說，2003 年元大投信推出首檔 ETF－元大台灣 50 ETF，率先為台灣資產管理奠立 ETF 發展里程碑，在「主動、被動」型基金的基礎下，先是結合選股及操作上的融合式投資策略，後來再加入智能及量化概念，當台灣 ETF 隨著技術升級，其投資模組不僅可提升 ETF 與資產管理業者的附加價值；對投資人而言，ETF 不再只是一種投資商品，更能作為投資組合與投資策略。

劉宗聖進一步表示，元大投信身為台灣資產管理業領頭羊，引領台灣 ETF 的發展締造多項創新紀錄，不論在債券 ETF 占台灣 ETF 規模比重、被動式管理規模占總資產管理規模比重、台股 ETF 受益人占台灣股票實動戶滲透率、台股 ETF 受益人占台灣整體 ETF 比重、投資全球 5G 的資產管理規模等項目上，台灣皆領先國際

此次元大投信看好數位轉型商機，緊跟國際趨勢，推出全台首檔「硬 5G」ETF，劉宗聖強調，主因在於新科技的浪潮推動下，5G 領域將成為全球投資機構與資產管理業者的兵家必爭之地，其中又以被視為灘頭堡的關鍵科技與「硬 5G」為先。

元大投信總經理黃昭棠也表示，元大投信為台灣公募基金龍頭，隨著新科技進步，5G 發展勢在必行，因此推出有「硬 5G」ETF 之稱的「元大全球未來關鍵科技 ETF」(00876-TW)，瞄準 5G 產業中深具「硬實力」的零組件廠商，在國家配置上著重於製造及設計大國，產業配置專注在關鍵科技製造龍頭。

「元大全球未來關鍵科技 ETF」追蹤 iStoxx 全球未來關鍵科技指數，著眼於「前瞻趨勢」，主要挑選 5G 產業鏈裡優先受惠的「關鍵科技」產業，其產業涵蓋通訊元件、IC 設計、手機零組件等製造業者外，更掌握未來趨勢企業，加入電動車相關產業。

黃昭棠分析，5G 的重要性，已明顯在這波疫情帶動的宅經濟中顯現，未來更將成為新科技發展的核心技術，不論電動車、人工智慧（AI）、物聯網等新技術發展時，都必須仰賴 5G 技術才得以推進，未來 5G 發展將分成三個階段，分別是：基礎建設期、商用發展期及商用爆發期，根據國際機構預估，其至 2030 年時分別可帶來 2300 億美元、3800 億美元、850 億美元的商機。

黃昭棠建議，「投資也要超前部署」，雖然 5G 從最初發展至可成熟、普及地應用於生活中，仍需一段時間，但基礎建設期將在未來短短 3 年先迎來爆發性成長，建議投資人可把握 5G 科技萌芽的初始階段，提前進場佈局。