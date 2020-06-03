

◆盤勢分析

1. 儘管美國大規模抗議活動持續，投資人預期下半年經濟可望復甦。加上 OPEC + 有望延長減產的預期，油價飆升，激勵週二能源股走強。週二美股上漲，漲幅介於 0.59 至 2.18％，美股短期偏多。趁中國 618 大型購物節來臨前，APPLE 調降了最新一代 iPhone 的中國售價，以利在中國後疫情時期消費逐步復甦時，保持銷售動力，APPLE 週二上漲 0.46%。陶氏化學上漲 5.15%，台積電 ADR 上漲 1.92%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在 10,900 點）附近，壓力為 11,300 點至 11,400 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 147 點附近，壓力為 152 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、宅經濟、LED、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並續創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意第一季季報優、5 月營收佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技 / 防疫等。

5. 新 iPhone 啟動首波拉貨潮，供應鏈正在緊急備料中，尤其位於上游的光學廠包括 3008 大立光、3406 玉晶光 6 月已小量生產，7 月將正式放量，可望為低迷景氣注入活水。

6.IC 設計廠義隆（2458）在筆電需求暢旺帶動下，推動 5 月合併營收達 12.25 億元，再創單月歷史新高。法人指出，由於居家辦公、遠端教育需求不減，預期 6 月合併營收將有機會維持高檔水準，帶動第二季合併營收季成長幅度至少兩成起跳。

7.4123 晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥 SHP2 抑制劑的全球戰略合作協議，授權金額上看 8 億美元（逾新台幣 240 億元），專家推估該金額可能創下大中華區新藥授權金紀錄，也是美中台新藥開發戰略結盟的案例，為產業發展帶來新契機。

