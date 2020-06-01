核二廠1號機將除役 綠電接手供電缺口 太陽能模組廠今年營運樂觀

核二廠 1 號機將在明年 3 月正式除役，台電預計，985 MW 供電將由綠能接手，其中，台南七股光電廠將在 8 月完工併網，民間太陽能廠也將在年底完工，隨著併網期限到來，太陽能模組廠皆已感受到 EPC (系統廠) 拉貨力道，後市展望樂觀。

隨著疫情趨緩，政府為加速經濟回溫，推動公共建設、綠電建置，其中，台電在台南七股斥逾 95 億元，興建全台最大的太陽能廠，總裝置容量達 150 MW，領頭示範意味濃，民間企業曄恆能源也將在年底前完工 70 MW，可望陸續填補核二廠 1 號機的供電缺口。

太陽能廠受惠中國地區復工、缺料危機解除，3 月起業績回溫，且大型案場趕在 6 月至 8 月前併網，模組廠已陸續感受到 EPC 廠的拉貨力道從 5 月開始轉強，近期研調機構 Energy Trend 就指出，台灣因延後兩個月的併網期限到來，各大案場開始拉貨，部分一線電池、模組廠訂單已滿到 6 月

太陽能模組業者如聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW) 等，多樂觀看待今年台灣市場，主因經濟部先前提出的太陽光電兩年推動計畫，今年太陽能裝置量將達 2.2GW，即便上半年有第 1 季的疫情干擾，但下半年在政府為達標支撐下，全年出貨仍可望優去年。