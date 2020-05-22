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華為概念股殺聲隆隆 台股退守10800點 三大法人大賣315億元

華為概念股殺聲隆隆 台股退守10800點 三大法人大賣315億元。(圖：AFP)
華為概念股殺聲隆隆 台股退守10800點 三大法人大賣315億元。(圖：AFP)

受美國全面封殺華為影響，台股今 (22) 日開低走低，權值三王領跌，聯發科、立積等華為供應鏈賣壓沉重，指數連破 11000、10900 點二道整數關卡，終場下跌近 200 點，收在 10811 點，回測月線，三大法人終止連三買，今日聯手賣超 315.85 億元。

加權指數終場收在 10811.15 點，下跌 197.16 點，跌幅 1.79%，成交值略放大至 1771.83 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日賣超 290.85 億元，投信賣超 3.24 億元，自營商賣超 21.76 億元，三大法人合計賣超 315.85 億元。

權值三王今日同步轉弱，台積電又跌破月線，下挫近 2%，收在 292 元；大立光下跌 2.3% 收在 3840 元、鴻海也下挫 1.4% 收在 73.6 元，皆創波段新低。

美國擬擴大圍堵華為繞道，市場預測台廠轉單效應恐落空，IC 設計股王聯發科今日領跌，重挫近 5%，收在 442 元，瑞昱、立積同步賣壓沉重，跌幅約 4-5%，聯詠則下跌 2.4%。其他華為供應鏈如華通、國巨、穩懋、京元電、欣興、晶技、台燿、日月光投控、聯亞紛紛走跌。

各大類股指數幾乎全面走跌，防疫概念股依舊是盤面焦點，口罩製造商恆大連拉六根漲停、康那香也連續三天亮燈漲停，其他生醫族群亞諾法、寶齡富錦、雃博、國光生、中化生、台耀、佳醫等，皆為今日盤面強勢股。

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