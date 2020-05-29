外資終止連六賣富邦VIX 掉頭回補逾5.6萬張 避險意味濃

MSCI(明晟) 權重調整今 (29) 日盤後生效，台股尾盤爆量紅翻黑，終場小跌 2.03 點或 0.02%，收在 10942.16 點，其中，外資大賣 110 億元，電、金成空方標的，且因美國總統川普將在周五發表談話，外資終止連六賣富邦 VIX，回補逾 5.6 萬張，避險意味濃厚。

三大法人今日上演土洋對作，外資賣超 110.45 億元，投信買超 2.31 億元，自營商買超 15.67 億元，期貨方面，外資加碼多單 1597 口，多單未平倉口數升至 36612 口。

中國強推港版國安法後，美國總統川普預計周五就中國議題召開記者會，隨著美中關係再度緊張，外資也將資金轉向富邦 VIX，終止連六賣，且一口氣加碼逾 5.6 萬張，同時回補代工大廠持股，買超和碩、緯創、仁寶、英業達、鴻海、廣達等。

外資今日持續調節金融股，元大金、中信金、玉山金、臺企銀賣超均破萬張，華為供應鏈台積電、京元電、旺宏也持續遭外資調節。

觀察外資操作，雖然多數金融股遭調節，但少數如新光金、台新金、第一金則獲買超，晶圓代工族群也是相同情形，賣超台積電逾 2 萬張，買超聯電逾萬張，顯現族群個股輪動加速。

投信與自營商則同步看好傳產類股，分別加碼台泥、亞泥，以及國產、國揚，賣超則以電子類股為主，包含旺宏與華通等個股。