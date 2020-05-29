新冠病毒疫情衝擊全球經濟 景氣已走在衰退道路上

撰文：張國蓮

一提到新冠病毒疫情對經濟景氣的影響，野村投信海外投資部主管呂丹嵐、台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真、景順全球康健基金經理人鄭宗豪所透露的訊息是，全球已經走在經濟景氣衰退的道路上，且今（2020）年第 2 季的相關數據會很差，甚至可能比 2008 年金融海嘯時還糟。

因為全球、美國、歐元區、中國的經濟成長率（GDP 年增率），已知或預估的數字都顯示連 2 季負成長，例如美國、歐元區是第 2 季與第 3 季均為負成長，中國則是第 1 季與第 2 季為負增長，第 3 季數字也不會太好看。

第 2 季的經濟數據幾乎是今年各季最差，但投資人卻不必過度擔心本次危機將比 2008 年全球經濟危機時嚴重。葉宇真從 2 個層面解釋，首先，各國在這次新冠病毒危機的因應動作快速，撒錢規模也是史無前例，且從開始撒錢之後估算，G20 國家第 1 年的經濟成長率約可提升 0.75%，第 2 年約可提升 1.2%。

景氣復甦最快年底

最慢明年第 2 季

其次，全球經濟景氣於疫情爆發前處於向上趨勢，以鐘擺做比喻，此次的衰退是來自於有一隻手把整個鐘擺抓住，讓鐘擺不動，而非鐘擺本身出現問題，只要鬆開手（即疫情受到控制），經濟就能回復上行軌道，當然恢復的力道與時間點，須觀察第 3 季起相關貨幣與財政政策的執行效果，若成效明顯，則經濟景氣可望在年底前回到向上軌道，這是比較樂觀的期待。

保守一點則是如同呂丹嵐所說的明（2021）年第 2 季，這是就基期角度來預估的結果。因為相較今年表現不佳，明年所有經濟活動、企業獲利等自然比今年好，再以今年第 2 季數據將是各季最差來看，明年第 2 季的年增長將更有表現機會。只是投資人須有心理準備，就算經濟景氣回復，可能也不會回到 2019 年的情況。

呂丹嵐解釋，本次疫情危機造成需求與供給全部一次不見，是以往沒有發生過的情況，而且本次疫情也不是 3 個月就結束，各區域陸續解除管制下，各項經濟與消費活動都是慢慢恢復。若以疫情爆發前的經濟景氣為 100，疫情爆發後是直接掉到 0，那麼所謂的經濟景氣回復是指回到 50 或 60，而不是回到 100，等疫苗出來後，可能再回到 80 至 90。

美大選、貿易戰

加劇市場震盪

除了疫情外，近期重啟的中美貿易戰以及年底的美國總統大選會是下半年的關鍵變數，也將再次讓市場面臨較大的波動，讓許多投資人心驚膽跳。因此，風險承受度較低的穩健或保守型投資人應該想辦法降低整體投資組合的波動度，讓自己可以抱得住。

做法是把具有防禦性質的醫療保健、公用事業、全球消費、短期債券等標的納入投資組合，至於該怎麼選，不妨參考後續各篇的報導，了解標的內涵、機會與風險後，再根據自己的需求決定。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 5 月號第 153 期