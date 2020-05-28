〈開發金法說〉開發金活化自有資產 舊總部大樓年底決標

開發金 (2883-TW) 今 (28) 日舉行第一季線上法說，雖然首季受到疫情衝擊而呈現虧損，但是 4 月獲利已經回穩，前 4 月累積稅後純益為 15.67 億元。開發金控發言人張立荃表示，公司將持續活化自有資產，舊總部大樓預計年底前決標。

由於新冠肺炎疫情造成全球金融市場震盪，首季因投資未實現評價損失，稅後淨損新台幣 4.88 億元，然而，4 月相關評價隨疫情趨緩，重現回升反彈，未實現評價損失金額縮小，整體獲利回穩，4 月自結稅後純益為 20.56 億元，前 4 月累積稅後獲利為 15.67 億元。

張立荃表示，集團已經全面盤查並評估授信資產與投資組合的信用品質，加強評估及監控頻率，各子公司持續優化資產或產品結構，著眼發揮金融整合經營最大綜效。

張立荃指出，中國人壽是目前貢獻獲利最大的子公司，第一季稅後純益 44.59 億元，開發金控認列 11.98 億元，隨著中壽商品結構優化有成，全力推動高價值產品，新契約價值利潤度提高至 32%，另因疫情提升民眾對保險保障需求，也利於未來保障型商品銷售。

至於中壽併購案進度，張立荃表示，金管會已於 4 月上旬發函給開發金，准許其延後併購中國人壽，改為在這屆董事任期屆滿前完成，也就是在 2022 年 6 月 13 日前完成 100% 併購中壽的計劃，雖然目前還沒確切具體的併購方案，但經過審慎評估後，近期會向董事會報告初步規畫方向，日後將每季向董事會報告進度、每 6 個月向主管機關報告進度。

此外針對台北市南京東路的開發金控舊總部大樓處分案的部分，張立荃表示，公司持續活化自有資產，已由董事會決議公開標售開發大樓，並委託戴德梁行辦理公開標售，底價不方便說明，不過預定今年年底前可以決標。

而子公司凱基銀行第一季稅後純益 5.65 億元，利息與手續費淨收益等核心收入較去年同期增加 12%。因應市場降息，凱基銀行調整授信訂價與結構，穩定收益表現，同時優化存款結構，降低資金成本；首季資本適足率 13.63%、逾放比 0.17%，優於同業平均。

凱基證券首季經紀業務收入提升，惟全球股、債市波動，第一季稅後純益 0.71 億元，未來將持續優化區域業務發展動能，穩固亞洲區域型券商優勢，旗下凱基投信的資產管理規模也躍升至同業排行第 7，截至今年 3 月底，金額成長至 1628 億元，較去年同期增加 174%，

中華開發資本首季淨損 17.17 億元，主因為未實現評價損失，然而，隨投資評價下降及中小型創投退出市場，利於未來低檔投資布局。