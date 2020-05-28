台北博報堂將取得全數股權 格威傳媒將終止上市

格威傳媒 (8497-TW) 董事會今 (28) 日決議通過，與台北博報堂公司進行股份轉換案，股份轉換案完成後，台北博報堂將取得格威傳媒 100% 股權，公司將申請股票終止上市，並擬依法向金管會申請撤銷公開發行。

台北博報堂從今年 2 月 26 日起，公開收購格威傳媒股份，截至 4 月 15 日公開收購截止日，應賣股份數量達 2524.7372 萬股，取得 69.09% 持股，台北博報堂進一步規劃以股份轉換方式，取得格威傳媒全部普通股股份。

格威傳媒表示，此次股份轉換案換股對價為公司普通股每一股，換發現金新台幣 69 元；待股份轉換案完成後，格威傳媒經股東會決議通過，將依企業併購法第 34 條及相關法令規定，向證交所申請股票終止股份上市，並擬依法向金管會申請撤銷公開發行。

格威傳媒是台灣首家上市的大型廣告集團，旗下擁有 5 個知名品牌，包含 1970 年成立的聯廣傳播集團、光洋波斯特、先勢集團、安益集團、及米蘭營銷，提供廣告、數位、活動、公關、會展等服務。

台北博報堂母公司為博報堂，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，提供整合式行銷方案，目前在全球 20 個國家有超過 150 個據點。