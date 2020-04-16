日廣告集團取得格威傳媒69%股權 公開收購條件成就

格威傳媒 (8497-TW) 今 (16) 日公告，日本第二大廣告行銷集團博報堂公開收購公司普通股已於昨 (15) 日屆滿，累積應賣股數已超過最低收購數量，取得格威傳媒約 69.09% 股權，且已獲經濟部投審會通過，公開收購條件已成就。

博報堂集團以其在台的台北博報堂投資公司，公開收購格威傳媒，預定公開收購對價為每股 69 元，預計以現金收購約 2685 萬股，約占格威傳媒 73.5% 股權，成格威最大單一股東。

台北博報堂投資公司所定的最低收購數量為 1703.9906 萬股，在 4 月 13 日 13 時 19 分時，累積應賣股數已超過最低收購數量，並於同日取得經濟部投審會核准此投資申請，公開收購條件均已成就，目前累積應賣、實際成交數量為 2524.7372 萬股。

博報堂總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，提供整合式行銷方案，目前在全球 20 個國家有超過 150 個據點。

博報堂看好 ，格威傳媒客戶關係極佳，並深耕台灣廣告市場，且能夠提供客戶高品質行銷專業能力及多樣化方案，盼透過將格威傳媒納入博報堂集團，可結合兩公司專長，拓展在台廣告市場業務發展，並藉由國際化營運規模，協助台灣廣告業發展。