台北文華東方酒店預定資遣212人 交長：未接獲紓困申請

台北文華東方酒店驚傳資遣客房部全數員工，北市府勞動局長陳信瑜今 (28) 日證實，已收到大量解僱計畫書，預定 6 月 7 日資遣 212 人，正在受理審核中；不過交通部長林佳龍則表示，台北文華東方並未向觀光局申請紓困，會了解並提供協助。

受疫情衝擊，台北五星級酒店文華東方證實，6 月 1 日起將暫時停止住房服務，資遣全數客房部人員，不過，酒店部分餐廳、酒吧、會議、婚宴和芳療中心仍照常營業。

陳信瑜說明，台北文華東方昨晚近 19 時透過網路通報系統，提出大量解僱計畫書，預定 6 月 7 日資遣 212 人，目前員工勞保人數 863 人，根據資料顯示，文華東方近 2 月已通報資遣人數 39 人，再加上預定的 212 人，共計將有 251 人離開酒店，已達大量解僱勞工保護法規定的標準。

陳信瑜強調，事業單位若因景氣與疫情影響，須調整營運機制，仍應優先保障勞工權益，目前勞動局接獲 1 名孕婦列在解雇名單，期待資方要能與勞方坦誠協商，透過大量解僱、資遣條件等完備法定程序。

林佳龍今天前往立法院交通委員會備詢前表示，觀光局並未收到台北文華東方的紓困申請，會進行了解、提供協助，勞動部也已介入協商，將全力保護勞工權益。

林佳龍表示，觀光產業在這次疫情受到很大影響，尤其是旅宿業，各飯店因應策略不一，像是連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 積極轉型，力拚增加國民旅遊住宿率，文華東方酒店則選擇關閉客房部、裁員，交通部會協助並尊重市場機制。

針對 7 月即將上路的安心旅遊，林佳龍說，相關補助會參考過去經驗，納入自由行與團體旅遊，結合食宿郵購行等相關產業，再加上振興券的發放，希望產生加乘效應，目前重點是擴大國旅，預期在年底前出、入境旅遊將會有很大管制變動。