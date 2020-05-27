大聯大估半導體業將U轉 下半年較上半年成長

亞太半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 今 (27) 日召開法說會，財務長袁興文表示，原先預計今年營收可年增雙位數，不過疫情不確定性高，已撤回財測，看好後疫情時代到來，除既有居家需求延續，5G 相關應用也將興起，帶動半導體業景氣下半年優於上半年，呈現 U 型反轉。

袁興文指出，大聯大第 1 季除車用電子外，其餘產品線業績均較去年成長，其中以疫情帶動的筆電、伺服器等需求最強，推升營收年增雙位數。

展望後市，袁興文認為，即便疫情過後，遠距教學、居家上班等相關需求將持續，且隨著各國端出 5G 建設、金融紓困政策，半導體業雖不會看到 V 轉，但將 U 型反轉，估下半年可優於上半年。

隨著美國擴大封殺華為，中國勢必發展半導體自主化，有助台 IC 設計廠取得訂單，相關中小型公司也需要透過通路商打進中國市場，對大聯大是正向幫助。

依大聯大營運來看，袁興文認為，大聯大將持續進行數位轉型，目前客戶採用智慧倉儲的比例已達 15-20%，未來將針對客戶密集的中國廣東地區申請智慧倉儲，後續也不排除在台灣、東南亞等地區申請，配合客戶生產基地做調整。

大聯大為建立智慧倉儲，也斥 65.5 億元購買南港廠辦，預計未來會將總部移至新大樓。

大聯大前兩年營收成長表現疲軟，原先預計今年將較去年成長 12.5%，不過，疫情干擾下，已撤回營收財測，營益率則希望長期保持在 1.8%-2%。