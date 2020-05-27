外幣保單首季新契約保費年減13% 人民幣大衰逾7成最低迷

金管會公布外幣保單最新銷售狀況，今 (2020) 年截至 3 月底，外幣保單累計新契約保費 1331.52 億元，年減 13%，衰退幅度較前 2 月年減 3% 明顯擴大。以幣別觀察，美元保單揮別前 2 月年增 11% 的買氣，轉為年減 3%，而澳幣及人民幣保單銷售持續疲弱，其中人民幣保單更是大衰退高達 73%。

今年以來，疫情黑天鵝衝擊全球市場，加上高宣告利率的利變壽險陸續停售，使得外幣保單買氣低迷，金管會統計，2020 年首季外幣保單新契約保費 1331.52 億元，較去年同期 1534.74 億元減少 13%。其中，投資型保單 357.47 億元，年減 25%，傳統型保單 974.05 億元，年減 8%。

整體外幣保單賣最好的前三大業者，投資型外幣保單依序為法國巴黎、國泰、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

若以幣別來看，美元保單首季新契約保費收入約 41.75 億美元，其中，投資型保單約 10.24 億美元、年減 1%；傳統型保險約 31.51 億美元、年減 4%。前三大業者，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、新光人壽。

澳元保單首季新契約保費 1.8 億澳元，年減 43%。其中，投資型保單 0.77 億澳元，年減 29%；傳統型保單 1.03 億澳元，年減 50%。投資型澳元保單前三大業者為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單首季新契約保費 5.1 億人民幣，較去年同期大幅衰退高達 73%。其中，投資型保單 4.35 億人民幣，年減 75%，傳統型保單 0.75 億人民幣，亦年減 23%。投資型人民幣保單賣最好前三名業者分別為法國巴黎、台灣、第一金人壽，傳統型人民幣保單為國泰、保誠、台灣人壽。