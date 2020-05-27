內外資莊家大亂鬥攤牌 連3日尾盤決戰

武漢肺炎疫情趨緩，各國陸續重啟經濟，美股道瓊指數再度衝抵 25000 點關前，台股內資軋外資大秀，再度上演，加權指數 4 度衝關 11000 點，昨日以 10997.21 點，上漲 126.03 點作收，成交值放大至 1811.5 億元。台股多方今日繼續北上? 11000 點關卡成為新角力中線，11026 站穩才算正式收復。也須留意台股今起連 3 天的尾盤，內外資莊家大亂鬥將攤牌。關鍵點位為 10977、11026 與 11055 點。

台股如開盤再挑戰 11000 點關卡，兩端哨站為 10977 與 11026 點，站穩 11026 點才算正式收復。11055 點為挺進 11100 點前的重要關鍵位置，而 11100 點兩端哨站為 11084 與 11111 點。如能闖過 11138、11165 點，將有機會續往 11200 點衝關。但如 10977 點未能守穩，需提防回測 10953 與 10935 點，如棄守 10935 點則暫時脫離 11000 點決戰圈。恐回測 10900 點，兩端哨站為 10888 與 10919 點。如 10888 點仍未挺住，盤勢仍有回測月線疑慮，下方下方 10853、10826 為重要觀察區，如再棄守 10888 點與下方護城河 10777 點，多空易位。

台股的多空角力激戰區，已經壓縮至 10850 點至 11050 點間，年線與 11000 點關卡恐將來回拉鋸，必須突破此一區間，盤勢才有較大的北上或南下行情。但對台股一般投資人而言，今天起 3 個交易日的尾盤，都需提高警覺。今日有周選擇權結算，明日有摩台指結算，29 日尾盤則是 MSCI 季度調整生效，內外資莊家尾盤都將出現大亂鬥! 而這三日內外資大亂鬥，投資人更需留意法人趁此時進行的換股動作，外資除回補台積電，也有轉進金融股與漲勢落後的電子權值股動作，例如友達群創等，如這些外資昨日買超個股能夠續強，指數較有墊高空間。

另外內資投信部分，則是 3 月以來操作的大贏家，是否趁外資回補之際，展開「你撿我丟」，或是國家隊也展開小幅調節，雙方的角力動作，將決定指數能否站穩 11000 點關卡。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)