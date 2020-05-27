經濟解封！蘋果本週將重啟100間美國門市

蘋果 (AAPL-US) 週二 (26 日) 宣布，公司計劃在本週讓大約 100 多家美國門市重新營運。

蘋果重啟門市是投資人關注焦點之一，因為這既是蘋果產品需求的主要驅動力，更是零售業界領頭羊，可視為產業穩健指標；蘋果門市的所在地通常是美國大型購物中心或購物重鎮。

估計到本週末，美國 271 家蘋果門市，將有 130 家開業，目前蘋果在全球擁有 510 家分店。

至今蘋果恢復營業的美國門市主要專注於 Genius Bar，專為顧客提供 iPhone 和其他 Apple 產品維修服務和技術支援；而本週部分重新營運的門市將開放給一般顧客。

蘋果發言人發表聲明稱：「本週我們將繼續為美國各地區的客戶提供服務。為了客戶安全和方便起見，大多數門市僅提供路邊 (curbside) 或店面服務， 替消費者提供線上訂單取貨和 Genius Bar 預約等服務。」

蘋果 零售部副總裁 Deirdre O'Brien 於本月初概述公司門市的重新開放策略。他表示，因應新冠肺炎 (Covid-19) 疫情，蘋果在 3 月關閉中國境外分店。

O'Brien 在聲明中說道：「每間門市僅允許一定數量的顧客進入店內，並將服務重點放在 Genius Bar，和門市中的一對一個性化服務。」

她還補充，門市將為消費者提供口罩，員工將定期進行「強化深層清潔和新冠病毒篩檢。」

O'Brien 表示，蘋果本週將在美國亞利桑那州、加州、佛羅里達州、紐約州等 21 州重啟蘋果門市。