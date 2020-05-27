OECD國家Q1 GDP大衰退 創金融海嘯來大跌幅

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴散，各國政府所採取的社交距離、及防疫封鎖措施，對於經濟造成了嚴重的衝擊，OECD 國家於 Q1 的 GDP 衰退了 1.8%，衰退幅度僅次於 2009 年初的 2.3%，創下自金融海嘯以來最大的單季跌幅。

七大工業國 (G7) 美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、及英國，於 Q1 皆實施了嚴格的封鎖措施，並對商業活動造成重創。

法國 GDP 於今年 Q1 衰退了 5.8%，義大利 GDP 則衰退了 4.7%。於 2019 年 Q4，法國及義大利的 GDP 分別下滑了 0.1% 及 0.3%。

此外，英國的 Q1 GDP 下滑 2%，德國則下滑 2.2%，創下自德國統一以來第 2 大的單季跌幅，僅次於 2009 年第 1 季所創的 -4.7%。。

整體歐元區於 Q1 的 GDP 則是下滑 3.3%。此外，由於新冠疫情於美國疫情嚴重，該國於 Q1 的 GDP 亦衰退了 4.8%，較 2019 年 Q4 的增長 2.1% 大幅滑落。

美國 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

為了減輕新冠疫情對於經濟造成的損害，各國政府皆實施了「史無前例」的大規模財政、貨幣刺激政策，德國政府已投入了超過 1 兆歐元，以協助企業及家庭渡過危機。但儘管如此，預期各項封鎖措施的衝擊，仍將持續對 2020 年全球的 GDP 造成影響。

國際貨幣基金組織 (IMF) 於日前警告，全球恐將面臨自 1930 年代以來，最嚴重的經濟衰退，此外，世界銀行 (World Bank) 預估，今年全球的 GDP 恐將衰退 5%。

儘管疫情對於全球經濟造成衝擊，但隨著各國政府開始實施經濟重啟計劃，預期企業及消費者的信心將有望逐漸恢復。根據德國 Ifo 經濟研究院於週一 (25 日) 公佈調查數據，5 月份的 IFO 企業信心指數大幅攀升，顯示企業對於未來景氣的復甦預期，抱持著樂觀的態度。