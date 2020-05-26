馬光獲中國互聯網醫療執照 將搶2000億元商機

馬光 - KY(4139-TW) 今 (26) 日宣布，取得中國天津市政府「互聯網醫療業務執照」，將提供線上問診、健康諮詢、送藥到家等一站式服務，搶 2000 億元中國雲端醫療市場商機，預計今年第 3 季可望再取得互聯網醫療與政府醫保體系統對接，法人估，執照與系統雙管齊下，天津馬光慢病管理系統，今年全年業績可望年增 3 成。

受到新冠肺炎疫情影響，中國醫療體系互聯網醫療需求增加，其中互聯網服務平臺診療諮詢量年增超過 20 倍、處方量年增近 10 倍。

據研究機構估計，2018 年中國雲端醫療市場規模已達人民幣 (以下同) 210 億元，今年將攀升至 502 億元 (約新台幣 2100 億元)，年複合成長率高達 33.5%，隨著互聯網醫療平台普及化，預期 2026 年市場規模上看 1980 億元 (約新台幣 8316 億元)，因此，中國政府陸續推出互聯網醫療相關政策，天津市政府也加速互聯網醫療執照的審核。

馬光表示，線上診療服務先從糖尿病慢病管理、慢病及非急症等一般家醫科先開始，今年服務範圍會先從天津馬光 7 個行政區、共 13 個實體診所，逐步擴大至天津市全部行政區，未來除擴大至其他區域外，也能與新加坡馬光醫師進行聯合會診。

展望後市，馬光指出，公司陸續取得糖尿病慢病管理資格、中風後慢病管理資格後，受惠疫情，就醫人數增加，此次取得互聯網醫療業務執照、第 3 季可望再取得互聯網醫療與政府醫保體系統對接，挹注天津馬光慢病管理業務業績成長。