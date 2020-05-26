澳門「賭王」何鴻燊逝世 享壽98歲 港股澳博、信德大漲

據中國央視新聞報導，賭王何鴻燊週二 (26 日) 逝世，享壽 98 歲。

1961 年獲得壟斷的博彩牌照後，「賭王」何鴻燊開始打造在澳門的博彩帝國。同時，配合著中國經濟的開放帶來大量富裕的賭客，何鴻燊的事業扶搖直上。這位大亨熱愛跳舞，但建議他最親近的人避免賭博，他旗下的澳博控股 (SJM Holdings Ltd)(0880-HK) 在島上擁有著 20 家賭場，估值約 60 億美元。

消息傳出後，何家家族企業的股票大漲，澳博上漲 8.5%，信德集團 (0242-HK) 上漲 17.6%，賭場運營商新濠博亞娛樂上漲 4.9%，均遠超過香港恆生指數今天 2% 的漲幅。

賭王一生風光，被外界稱爲「無冕澳督」，他出生於香港，有 4 個妻子和 17 名子女，在 2012 年因其財產爆發家庭糾紛後，家族被迫重組業務，他本人於 2018 年中期宣布退休。

2011 年，何鴻燊以 31 億美元的身家，在富比世香港富豪榜排名第 13。

何鴻燊旗下的主要企業包括澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。分析人士認為，他的死不會對日常業務產生重大影響。