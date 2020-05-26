環宇-KY轉投資發酵 下半年營運拚反彈

環宇 - KY (4991-TW) 上半年營運受疫情衝擊，導致訂單遞延、能見度有限，展望今年，環宇看好 5G 商機、氮化鎵 (GaN) 取代砷化鎵 (GaAs) 趨勢不變，預期下半年數據中心 25G 產品可望放量，加上轉投資晶成半導體、常州新晶宇效益發酵，下半年營運不看淡。

環宇表示，化合物半導體適用在 5G 高頻、高速、低延遲產品要求，隨著今年 5G 裝置邁向普及化，旗下砷化鎵、磷化銦、pHEMT 產品都可望受惠，其中，自有品牌光電元件方面，應用在數據中心的 25G VCSEL 元件下半年可望順利量產銷售，貢獻營收。

代工業務方面，環宇指出，本身規模不大，將持續透過轉投資方式，結盟合作廠商擴張產能，去年與晶電 (2448-TW) 投資晶成半導體發展 6 吋晶圓代工服務，開發氮化鎵、VCSEL 3D 感測、SMART 製程的晶圓代工產品，目前持股比例約占 36.06%，

根據環宇規劃，晶成 6 吋晶圓廠今年底可望量產出貨，正式投產後，氮化鎵 (GaN)RF 射頻晶圓月產能可達 2000 片，BAW 手機濾波器也可望有 600-700 片，整體 6 吋晶圓廠每月總產能最高可達 7000 片。

另一方面，環宇去年底也投資常州新晶宇，持股約 32.76%，協助導入 6 吋晶圓代工製程技術，估今年底前將進行客戶產品試產，投資效益可望在下半年陸續浮現。