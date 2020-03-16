〈環宇法說〉晶成6吋晶圓廠拚年底量產貢獻營收 最大月產能7000片

環宇 - KY (4991-TW) 今 (16) 日召開法說會，外界關注與晶成半導體合作 6 吋晶圓廠進度，總執行長暨總裁安寶信表示，設備、技術移轉稍有遞延，但預期 3 月底設備將全數到位，未來將生產氮化鎵 (GaN) RF 射頻晶圓、BAW 手機濾波器、VCSEL 產品，最快年底投入量產，每月最高產能可達 7000 片。

安寶信指出，與晶成合作進度稍有遞延，但今年底可望量產出貨，貢獻營收，預估正式投產後，氮化鎵 (GaN) RF 射頻晶圓月產能可達 2000 片，BAW 手機濾波器也可望有 600-700 片，據了解，環宇與晶成合作的 6 吋晶圓廠每月總產能最高可達 7000 片。

環宇今年 1 月底再投資晶成 4 億元，累計持股比例達 36.06%，預期今年將再提升至 49%，安寶信表示，環宇是小公司，未來將持續透過轉投資方式，結盟合作廠商，擴張產能、降低風險，並讓資金運用更有效率。

展望今年，安寶信表示，看好氮化鎵取代砷化鎵 (GaAs) 趨勢不變，但短期受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，第 1 季中國客戶訂單稍有遞延，但影響有限，整體仍符合預期，但隨著歐美疫情延燒，第 2 季訂單能見度有限，將持續拉高 KGD 產品比重。

環宇 2 月合併營收 9994.3 萬元，月減 18.63%、年減 4.11%，跌破億元，創近 13 個月新低，累計今年前 2 個月合併營收 2.22 億元，年增 12.39%。