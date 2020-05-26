〈華固股東會〉商用不動產比重將提高 可望躍升3成

上市建商華固 (2548-TW) 在新北市新莊購地並在 5 月 21 日動工興建廠辦，目前先建後售、邊建邊售，總經理洪嘉昇今 (26) 日股東會後指出，商用不動產營收將躍升占 3 成比重。

華固目前在雙北市已增至 5 處商辦、廠辦，預計可賣到 2024 年，銷售上採先建後售或邊建邊售， 其中目前已動工的除 21 日開工的新莊原歌林舊廠址外，還有台北北士科、內湖五期，加上華固建設近期拿下新北市新店正大尼龍都更案，在手庫存案量高達 400 多億元。

洪嘉昇對此表示，辦公室產品市場與住宅一樣有更新需求，但商用不動產產品有其進入門檻，並非所有建商都有著墨，且華固在商辦大樓及廠辦大樓一直保有固定營收比例，約占營收 2 成，依目前整理的土地庫存來看，比例可望增至 3 成。

華固今年入帳重點在大直商辦案，4 月首筆來自國票金控 (2889-TW) 的交屋金額 25 億元已入袋，推升華固 4 月營收 26.24 億元，創 7 個月來新高，月增 15.18 倍，年增 22.05 倍，累計前 4 月營收 36.43 億元，年增 2.38 倍。

華固在大直合建商辦的可售部分銷售率達 98%，客戶端包括瑞昱 (2379-TW) 及國票金控，華固期望第二季將已售部分入帳。

華固去年稅後純益達 31.4 億元，創新高，年增 2.6 倍，每股純益 11.35 元，創新高，股東會通過，每股將配發 7.5 元現金股利，並完成董事改選。