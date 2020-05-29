打破迷思！高評級債券也能創造好報酬

一：不確定變市場常態

金融市場不變的定律，就是永遠在變！特別 2008 年金融風暴以來的十多年，不確定因素的干擾已變常態，這些不確定可能有來自經濟的因素，如次貸風暴、歐債危機、中美貿易大戰，也有可能來自非經濟因素，像是地緣政治、國內政治的不穩定、各類的天災，以致於市場愈來愈讓投資人覺得捉摸不定。也因此，不少投資人的心態也隨之改變，從過去金磚四國時代追求冒險的快感，轉變為先求穩再求好，務實求安心的心態。

二：投資觀念改變

除了不確定性提高，投資心態的改變，可能還跟許多國家面對高齡化社會的來臨有關，由於愈來愈多國家出生率降低，使得老年人占人口的比率也明顯增加，而隨著年紀的增長，投資心態也從積極轉為穩健與保守，基於以上的理由，使得投資人愈來愈重視在投資組合中加入優質的標的，像是高評級的企業債券。

高評級的企業債漸受青睞，數據可資證明，根據晨星基金評鑑機構的統計，從 2009 年 12 月到 2019 年 12 月底為止，全球的美元投資等級債規模成長規模是 689%，美元高收益債則是 313%。

這樣的趨勢愈來愈明顯，而一場新冠肺炎讓投資市場也跟著豬羊變色，又推了一把，為求降低投資組合的風險，成了高評級企業債買氣的最佳觸媒。不僅如此，疫情或許還會改變未來投資機構選債的標準，為了確保投資組合的獲利與降低風險，不僅高評等成了篩選重要且必要的標準，同時也會將 ESG 列入投資決策時的參考因素，來提昇基金的操作績效。

三：高評級債券基金一樣可以創造好績效

很多人的觀念中，高評級債券基金雖然相對穩健，但可能績效平平，但隨著上述投資觀念的改變，以及投資決策的精進，事實上，高評級債券基金一樣可以創造好績效。

以景順環球高評級企業債券基金為例，截至 2020 年 2 月 29 日為止，近一年的投資報酬率是 14.05%，近十年的累積報酬率有 77.56%，平均年報酬率超過 7%，在台灣已核備，依照晨星基金評鑑機構的分類，在同類型基金中，過去 1 年、2 年、3 年、5 年及 10 年績效都是排名第一，可見高評級加上 ESG 的投資篩選策略已擺脫過去投資人的疑慮，反而成為創造績效的利基。

四：投資人怎選擇

在現今可能一個人一句話就能讓市場動盪的不確定年代，平時該在投資組合中安裝「避震器」，免得市場有個風吹動，就被震得東倒西歪，暈頭轉向，再加上現在又是利率持續走低的「微利」，甚至「零利」時代，兼顧著高評級與 ESG 雙重高標的債券型基金或許可以考慮加入你的基金組合中，在不確定的年代，達到先求有再求好的安心投資目標！

