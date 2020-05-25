台新銀攜手中山大學首開微學程 培育金融科技人才

在數位金融興起及金融科技廣泛應用的趨勢下，具備 AI、大數據相關技術應用能力者已成為國銀不可或缺的重要人才，由於產學合作可收技術創新與人才培育的雙重效果，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平今 (25) 日表示，該行致力於大數據、AI 技術應用及相關專業人才培育，攜手中山大學首開微學程以培育金融科技人才，在學程中表現優異的學生，有機會優先錄取入台新銀工作。

史筱平表示，台新銀繼 2019 年與國立中山大學共同舉辦了第二屆的「人工智慧金融挑戰賽」，共同激發出大數據的創新應用服務參考，及培育了跨領域的金融科技人才之後，今年更強化產學合作深度首度合作「金融服務與金融科技微學程」，將針對民眾的金融需求與痛點，輔以人工智慧技術運用實務經驗，引領參與學程的學員共同研討提出解決建議方案，在學術理論與產業實作交織的學程中，共同培育頂尖金融科技人才。

台新銀行與中山大學多年的產學合作成果，促使中山大學選擇與台新銀行合作首度開設金融微學程，學程內容整合了先進金融科技術與金融實務應用，吸引了各系所具不同領域的學生踴躍報名參與，在歷經嚴格篩選之後，參與的學員除了金融相關專業，也有許多資訊科技及跨領域的人文系所多元背景。

史筱平指出，「金融服務與金融科技微學程」將提供分析技術課程，先強化學員的 AI 演算能力，再藉由資料案例課程教學與實務應用的方式，打造學員 AI 技術模型建立與預測的實作基礎。

而台新銀行也會提供多元金融應用場域與學員共同交流，並將由該行高階主管出席成果發表會，提供學員最實質的回饋意見，此外，對於學程中表現傑出的同學該行也提供難得的實習機會，且未來在招募大數據分析相關職缺時將優先錄取具該學程合格證明者。