桃機第三航廈四度招標 主體工程預算增百億 多家廠商洽詢

桃園機場第三航廈工程歷經三次流標，經半年檢討，行政院與交通部舉行超過 20 場會議討論後，行政院今 (22) 日核定桃機第三航站區修正建設計畫，主體航廈工程預算金額已合理考量市場行情，由原先的 340.31 億元提高至 445.3 億元，目前有多家廠商洽詢。

桃機第三航廈工程歷經三度流標，桃機公司表示，為順利推動相關建設，歷經半年時間，由行政院及交通部邀請外部專家學者，分別召開 6 次及 16 次專案會議徹底檢討，並經由價值工程專家團隊協助檢核後，在維持原國際競圖設計理念、降低施工困難度及維護風險的原則下，提出整體優化方案。

桃機公司指出，依工程內容合理考量市場行情，第四次招標調增經費 105 億元，達 445.3 億元，保留雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型，維持國際競圖設計理念，取消航廈屋頂 817 組天窗及模組化結構，減輕重量約 11000 噸。

此外，部分樓板改採鋼承板方式施工，減少模板工需求，並配合營運維持需求，分三階段完工，延長總工期為 60 個月，具體回應過去廠商對部分工項施工困難度及風險較高的相關顧慮。

桃機公司表示，為降低廠商備標負擔，這次招標方式改以選擇性招標，第一階段資格標，廠商僅需先繳資格文件，尚無須投入實質成本備標；另為減輕廠商資金壓力，施工期間也改為每半個月可估驗計價一次。

桃機公司「第三航站區主體航廈土建工程」資格標招標已於 11 日公告上網，28 日將於桃機第二航廈舉辦 2 場說明會，即日起開放報名，每場次以 40 人為限，各單位限 2 名人員參加。