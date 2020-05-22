〈陸股盤後〉港版國安法增添美中變數 A股三指數齊挫

美股回檔，同時「港版國安法」的推出加深美中關係緊張氣氛，亞股觀望美方反應而全面走跌，週五 (22 日) A 股受到政經影響開低走低，而科技類股跌幅偏重，主要是受到美國可能擴大限制第三方 IC 設計廠供貨給華為，導致創業板指下挫約 2.5%，跌幅超過另外兩大指數。

盤面上，各類股中稀土、汽車等類股逆勢收紅，特高壓、水泥、證券、白酒、醫療器械、Mini LED 等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.89%，收報 2813.77 點；深證成指下跌 2.22%，收報 10604.97 點；創業板指下跌 2.52%，收報 2046.6 點。今日滬深兩市成交量再萎縮，金額達人民幣 5927 億元，日減 5%。

北向資金進出方面，外資結束五連買，今日賣超人民幣 33.26 億元，其中，滬股賣超人民幣 32.92 億元，深股通賣超人民幣 0.34 億元。

產業消息

外資出逃，作為權值股的保險及證券賣壓重，保險類股方面，新華保險大跌 3.9%、中國平安大跌 3.1%、中國人壽下挫 2.7%。證券類股方面，中信建投重挫 4.9%、海通證券大跌 3.4%、中信證券、招商證券均大跌 3.1%。

中國財政部要求地方財政全力減少一般性支出，嚴控差旅等經費，提升資金使用效率。由於地方官員勒緊褲帶，導致白酒類股全數收黑，五糧液重挫 4.9%、口子窖、瀘州老窖均大跌 4.1%、貴州茅台則下挫 2.8%。

美中關係惡化，作為國家級戰略的半導體類再走跌，易成新能跌停，亞光科技重挫 7%、上海新陽大跌 6.2%、中環股份大跌 65、三安光電重挫 5.5%。

法人觀點

重慶證券建議投資人目前應多看少動，先做觀察，不過大盤目前底部支撐仍強，在回檔後仍有機會重啟漲勢。

河南和信證券認為 A 股是存在投機性的機會，只是要留意買進的時機點，短線不宜追高，縮量反彈可逢高減碼，而在指數回檔時可擇機參與短線投機的機會，重點依舊放在新基建、消費、科技和新能源車等產業龍頭。