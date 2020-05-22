〈台股盤後〉華為禁令+港版國安法夾殺 重挫197點下探月線

美國擴大全面封殺華為，加上港版國安法引發香港恆生指數重挫逾千點，台股今 (22) 日在國際股市一片綠油油中也難逃殺機，大型電子金融股全倒，只剩防疫概念股抗跌，加權指數終場大跌 197.16 點、收在 10811.15 點，回測月線，成交量 1771.83 億元。

台股八大類股全面下跌，八大類股漲跌幅分別為：泥窯股跌 0.80%、食品股跌 0.96%、塑化股跌 1.58%、紡織股跌 1.55%、機電股跌 1.96%、造紙股跌 0.92%、營建股跌 0.86%、金融股跌 1.49%。

美國再度擴大對華為禁令，今天權值三王同步轉弱，台積電跌 1.84%、收在 292 元，失守所有短期均線；股王大立光是三王中跌幅最重，跌 2.29%、以 3840 元作收，同步摔落所有短期均線；鴻海下挫 1.47%、收 73.6 元。

除了三王，電子權值股普遍疲弱，聯發科跌近 5%，研華、可成、國巨、日月光投控、南亞、台達電等都連袂走跌；而身處華為風暴中心的相關概念股也是殺盤重心，東訊跌逾 6%，奇鋐、瑞昱都跌超過 5%，華晶科、矽創、華通等也都有 4% 以上跌勢。

中國大陸全國人大會議排定審議「香港版國安法」，外界擔憂可能會有個別國家改變對香港自由港及金融地位的看法，為香港資本市場帶來不確定性，港股今天報跌千點，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，金融類股賣壓也頗重，富邦金、永豐金都跌逾 2%，上海商銀、彰銀跌勢也都超過大盤，其餘如兆豐金、國泰金、華南金、元大金、新光金、王道銀行、中信金、台新金、第一金等跌幅都超過 1%。

盤面上以防疫概念股最為抗跌，美德醫療 - DR、高端疫苗、康那香、亞諾法、盛弘、毛寶、易威等全面亮燈漲停作收，雃博、恆大、合世也都勁揚超過 8%，表現最為亮眼。

整體來說，台股此波已三度站上「萬一」大關及年線，均在隔日就回檔，顯示 11000 點以上壓力確實沉重，且目前國際間利空紛陳，華為禁令宣告著美中貿易戰捲土重來意味明顯，港版國安法又比去年反送中衝擊有過之而無不及，技術線型壓力與消息面壓力雙重加壓，要慎防外資再度拔檔，短線震盪恐難避免。