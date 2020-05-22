金正恩5月神隱三週 專家認為實屬異常

有專家表示，北韓最高領導人金正恩在繼上 (4) 月之後，5 月又有 3 週時間未在公開場合現身，認為這樣的情況實屬異常。

根據《路透社》22 日報導，金正恩自 4 月的時候開始至截稿為止，只有 4 次在公開場合露面，而在去年同期，則多達了 27 次。

據點設在南韓首爾的北韓動態監控團體「Korea Risk Group」主席 Chad O’Carroll 表示，自從金正恩在 2011 年就任北韓最高領導人以來，每年 4 至 5 月在公開場合露面次數最少的是 2017 年的 21 次。他在這個禮拜的推文上提到「這樣的狀況並不正常。」

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情遍及全球，北韓也禁止了集會活動等來進行防疫。南韓當局的見解，則是認為金正恩為了預防感染而減少了公開行程。

南韓統一部則是在 22 日的說明中提到，金正恩時常不在公開活動露面。

不過在另一方面，南韓《中央日報》引述了南韓政府官員說法，提到金正恩很可能在北韓東部的元山別墅內執行公務。

北韓官媒《中央通信社》(KCNA) 在 5 月 1 日時，曾經報導金正恩出席了平壤北邊某肥料工廠的完工典禮，也是自今年 4 月 11 日以來有關金正恩的最新報導。而這段期間內，就有許多媒體在報導中提到，金正恩在接受心臟手術後，健康狀況就出現惡化等消息。

金正恩 5 月神隱三週 專家表示「不正常」(圖片：AFP)

北韓官媒則是在 5 月 1 日之後，就沒有出現任何有關金正恩公開行程的新聞報導。只有提到金正恩有與國外進行外交書信的往來。

而以往金正恩未公開露面的最長紀錄，是發生在 2014 年的 40 天時間。南韓情報機關說他當時接受了腳踝的治療。