〈台股盤前〉美股全盤皆墨指數有壓 短線維持橫向整理格局

台股昨 (21) 日開平走高，終場大漲 100.51 點，收在 11008.31 點，站回「萬一」關卡。法人指出，美股周四全盤皆墨，即便台股昨日大漲，來到年線附近仍具有一定壓力，惟短線指數拉回空間有限，估將續維持橫向整理。

路透報導，美國上周五對華為祭出的新限制令被發現有漏洞，美方不排除再調整，已有官員提出，將晶片賣給華為並因此受益的對象也納入管制。業界憂心，此舉將重創台灣 IC 設計四大天王聯發科、瑞昱、聯詠與立積，市場原預期聯發科將獲轉單效應也恐落空。

南韓三星電子宣布已著手興建在南韓的第六條晶圓代工產線，預計明年下半年以 5 奈米製程切入，生產人工智慧、高階智慧手機與高效能電腦用的邏輯晶片，業界認為，儘管三星目前在先進製程技術仍落後台積電，但未來快速拉升產能與良率後，將開始展開與台積電的先進製程搶單大戰，不排除發動降價策略搶市。

緯創集團旗下雲端資料中心伺服器大廠緯穎今年將改選董事，有「台灣 DRAM 教父」之譽的紫光集團全球執行副總裁高啟全，入列新任獨董名單。緯軟目前以臉書、微軟、亞馬遜等三大美系客戶為主，市場看好高啟全將協助緯穎攜手紫光，衝刺中國市場，協助緯穎擴大客戶群與營運規模。

晟德集團子公司玉晟生技宣布，旗下轉投資公司 WTI(Windtree Therapeutics, Inc.) 正式於美國那斯達克掛牌上市，晟德跨足美國資本市場，為集團國際布局再下一城。玉晟生技於本次 IPO 募資前持股為 11.09%，是 WTI 第三大股東，並是參與擔任本次 IPO 募資的錨定投資人之一。

華固建設董事長鍾榮昌表示，目前房市市況已回到新冠肺炎疫情發生前，從旗下「華固馥儷」熱銷 7 成，「華固月河」開賣不到一周、前來看屋人數達 200 組可見端倪。他認為，下半年房市會滿穩定，但市場供給量過多問題必須注意。

法人指出，華為禁令細節仍不明確，對後續產業的影響還無法評估，對台灣供應鏈帶來相當大不確定性，即便指數大漲，來到年線附近仍具有一定壓力，下方支撐來自各國經濟陸續重啟後的景氣展望，短線指數拉回空間有限，估將續維持橫向整理。