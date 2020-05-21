【群益投顧】美科技股強勢領軍 台股再次逼近年線

一、盤勢分析

市場看好美國各州新一波重啟經濟的效應，油價已連續五個交易日上漲，週三美股在能源股與科技龍頭上攻領軍下，四大指數全面收高；道瓊工業上漲 1.52%、S&P500 收高 1.67%，那斯達克大漲 2.08%、費城半導體勁揚 3.67%，臉書、亞馬遜股價改寫歷史新高。歐洲方面，看好各國解封後的經濟復甦報表現，泛歐 Stoxx600 指數收盤上揚 0.98%，三大主要市場漲幅都在 1% 上下。今早亞股開高後轉趨震盪，台股以上漲 26 點開出，終場以上漲 100.51 點或 0.92% 收盤，收在 11008.31 點，成交金額與前一交易日持平而為 1689.69 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值回穩匯集短多人氣，加上金融持續走穩盤上墊高，加持指數收高，傳產以運輸、紡織、百貨漲幅較為領先，僅汽車以下跌作收。

二、盤勢預估

歐美各國持續解除封鎖禁令，加上國際油價繼續反彈，市場正面期待經濟活動重啟後的表現。台股小幅開高走高後持續在高檔整理，終場以紅 K 上漲 100 點作收，但成交量仍不到 1700 億元，指數盤中攻高逼近年線大關，然逢高買盤又見縮手，目前短期均線架構又重新扭轉翻多，但要有效克服長期均線反壓尚須配合迅速補量，否則恐又陷入整理，建議持續汰弱留強、換股操作。

新冠肺炎疫情全球蔓延，帶動遠距應用需求大幅成長，品牌筆電大廠出貨暢旺並積極擴大對代工廠拉貨，台系代工廠本季筆電接單持續熱絡；包括廣達、仁寶、緯創、英業達皆看好出貨量可望有兩位數的季增表現，和碩更看好有機會季增五到六成，相關零組件供應鏈營運同樣也跟著受惠。

報導指出，蘋果為掌握新顯示技術，將在竹科龍潭園區新建龍三廠，與台廠密切合作發展 MiniLED、MicroLED 技術，預期將率先把 MiniLED 背光應用在平板與桌上型顯示器等產品上，以維持領先優勢；市調機構預估 2025 年整體 MiniLED 背光在 IT 產品的滲透率將達 18%，為產業帶來新成長動力。

歐美各國陸續解除封城，但原有的生活型態已因肺炎疫情有所改變，自行車不僅可滿足通勤需求，避免搭乘大眾運輸工具風險，又可運動提高免疫力，WHO 等官民組織呼籲民眾多騎自行車，從 4 月下旬起，歐美自行車零售通路回補力道轉強，自行車通勤逐漸成為民眾新常態，供應鏈景氣確立觸底回升。

三、強勢股

電子：聯電 (2303-TW)、神達 (3706-TW)、台光電 (2383-TW)、GIS(6456-TW)、京元電 (2449-TW)

非電：豐泰 (9910-TW)、寶成 (9904-TW)、高鐵 (2633-TW)、聚陽 (1477-TW)、儒鴻 (1476-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據