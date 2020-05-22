【馮冠華專欄】資金離場風險增加，雖高度關注

5 月 22 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週四受壓，指數以全日高位 24529 點開出，上升 129 點，之後在上證低走及道指期貨下行的影響下，指數也轉升為跌，最差時曾低見 24208 點，下跌 192 點，最終以 24280 點收盤，下跌 120 點。成交金額按日上升約 22% 至 1243 億 。（若扣除藥明生物（2269）的 76 億配股，成交則按日上升約 15%）港股通南下維持淨流入，金額減至只有約港幣 1 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額維持在約人民幣 21 億。藍籌 6 升 38 跌 6 持平。

板塊方面，中資電訊表現較好而已。做空方面，比率下降至 12.5%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 38:62。重貨區方面，熊證在 25000-25099，牛證仍在 23400-23699。恆指夜期報 23745 點，下跌 383 點，低水 535 點，港股 ADR 下跌 418 點，相當於恆指 23861 點。

簡評：中港股市昨天未能如筆者所願，在兩會開幕下發力造好。筆者估計是和美國兩個動作有關，其一是美國參議院通過法案，中概股隨時有機會退市；另外則是納斯達克最新確認，已向美國證交會提出收緊上市標準，主要針對「部分國家」。中美角力有加劇跡象，道指期貨昨天在亞洲盤前已下跌，恆指高開後，升勢也無而為繼。指標上，跌市成交上升不是好兆頭，藍籌跌多升少和板塊跌勢全面也不好看，還有港股通南下資金只能勉強維持淨流入，而唯一較好的，只是做空比率不升反跌而已。

昨午有消息指全國人大會議將於今天召開，並討論授權人大常委會，在香港實施國家安全進行立法。港滙在收市後曾貶值最多近 40 點子，執筆時恆指夜期也大跌近 400 點。筆者不是政治家，但中央在香港實施國家安全法，目的應是為止暴制亂而來；但幾可肯定會引來本地以至國外的強烈反對聲音，估計「破壞一國兩制、打壓言論自由」等等口號將會震耳欲聾。由於不確定性的上升，從港滙和夜期的初段表現，給筆者的感覺是，資金離場風險增加，雖高度關注。

昨天盤中，多個熱炒板塊及個股均由創新高逆轉至倒跌；而當中以生物科技 B 股最為明顯，十連升的明星股康希諾（6185），更從高位跌掉近百億市值；其餘 Saas、教育、物管及醫療設備等近日強勢板塊，也有類同高開低走的劣勢。雖然恆指只下跌 120 點，但強勢 ATM 全挫，季績理想兼獲多間大行提升目標價的小米（1810）也逆轉了早段的強勢，被拖下倒跌收場。昨天氣氛之差，相信不是恆指跌幅所能反映。破位不成，加上上文提及的國安法不明朗因素，估計今天港股凶多吉少，甚至借勢屠牛了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數回軟，當中道指下跌 102 點或 0.41%，標指及納指則分別下跌 0.78% 及 0.97%，十年期債息下跌至 0.68%，美滙指數回升至 99.42，紐約期油再上升至 33.92 美元。恐慌指數 VIX 回升至 29.53，黃金回落至 1721.9 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告）：昨天網絡上流傳《中芯國際 - 泰康一對一交流紀要》，內容提到若美國嚴格執行對華為禁令，中芯或不能接華為新訂單。中芯 （00981） 發聲明指，從未與文中所述「泰康」及活動主辦方的相關人員進行任何一對一的交流。該紀要內容違背事實，純屬捏造，給公司造成嚴重負面影響。對於杜撰及傳播謠言的機構、媒體和個人，公司表示強烈譴責，將保留訴諸法律追責的權利。

小米（01810）公布，收購 Zimi 共 27.44% 股權，總代價約 1.03 億美元（約 8.02 億港元）。交易完成後，將持有後者 49.91% 股權。收購代價約 2578 萬美元將以現金償付；約 7706 萬美元，將由該公司配發約 5437.9 萬股代價股份支付。代價股份每股發行價為 10.984 港元，佔擴大後已發行股本約 0.23%。Zimi 是一家集智能硬件、手機配件，以及物聯網科技為核心的高新技術企業。旗下品牌 ZMI，致力於高端智能手機配件及智能硬件的研發與製造，包括移動電源、充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品。

4）新股訊息（信報）：開拓藥業（09939）將於今天主板掛牌，其暗盤收報 21.5 元，較招股價 20.15 元，升 1.35 元或 6.7%。

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