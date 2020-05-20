研究：採停工50天、開工30天周期 可抑制疫情平衡經濟

一項週三 (20 日) 發布的研究報告建議，各國可採取在 50 天的嚴格封鎖之後，再採取 30 天寬鬆的停復工模式，來確保控制疫情及平衡經濟發展，直到 2022 年。

此一研究獲歐盟支持，有 9 個國家的研究人員參與。他們根據 16 個國家 (包括澳洲、墨西哥、比利時、南非和奈及尼亞等) 的資料建造模型，研究可行的方案。

劍橋大學全球衛生流行病學家 Rajiv Chowdhury 是主要作者，他在報告中建議，交替採用停工、復工的周斯運作模式，將減少 COVID-19 的死亡人數和加護病房 (ICU) 的住院人數。

報告模擬了多種策略，在沒有採取緩解措施或社會隔離措施下，將導致加護病房住院人數激增，醫療體系崩潰，並在涉及分析國家中造成 780 萬人死亡，在大多數國家中，這種流行病的持續時間將近 200 天。

第二種情況，模擬 50 天略為趨緊 / 30 天寬鬆的停復工周期，在這種情況下，COVID-19 的感染率 R，可以降至 0.8。不過在經過前 3 個月之後，重症病患可能會增至超過醫院可負荷的人數。專家推估，這種情況下，會在 16 個國家中導致 350 萬人死亡，大流行在高收入國家持續約 12 個月，在其他國家至少持續 18 個月。

第三種情況，採 50 天嚴格 / 30 天寬鬆的停復工周期，感染率 R 將降至 0.5，加護病房的人數也會維持在醫院可容納範圍內。在所有國家中，大流行的時間將延長並持續超過 18 個月，但死亡人數可大為減低至逾 13 萬人。

研究人員指出，各個國家需要自己確定間隔的持續時間，以適應其國內需求和設施。

Chowdhury 說，雖然沒有針對英國的情況建立模型，但英國有望與其他高收入國家的情況非常相似。

這項研究發表在《歐洲流行病學雜誌》，研究認為這種模式可以挽救工作，從而減輕金融不安全和社會混亂的風險。