我Q1國際收支帳 外資狂拋台股超過5000億元創單季最多

台灣央行今 (20) 日公布第一季國際收支帳統計，由於外資減持台股，導致非居民證券投資淨減少 176.5 億美元 (以 3 月底匯率 30.254 元計算，約合新台幣 5340 億元)，創單季最大減少金額；同時，旅行收支逆差在新冠肺炎疫情衝擊下大幅收斂，從去年第四季的 42 億美元一口氣收斂至 8.18 億美元，反映外人來台減少、國人出國旅遊需求也同步降溫。

第一季國際收支帳順差為 41.3 億美元，其中，經常帳順差 181.6 億美元，金融帳淨流出 170.8 億美元則是終結連續 4 個季度下滑態勢。

就金融帳來看，由於外資減持台股，導致非居民證券投資淨減少 176.5 億美元，創單季最大減少金額；而居民對外證券投資僅淨增加 60.1 億美元，則創 2013 年第三季以來新低，主要是因國際股市大震盪，共同基金和投信海外基金贖回。

統計金融帳雖已連續 39 個季度淨流出，累計流出規模達 4821.1 億美元。

經常帳方面，受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟供給面和需求面，再加上油價下跌影響進出口，商品貿易順差 124.1 億美元，年減 1.9 億美元，創 2014 年第二季以來新低，而服務收支逆差 6.1 億美元，也較去年同期減少 3.8 億美元，反映旅行收支逆差縮小。

央行進一步說明，3 月起出入境人數減少 90%，使第一季來台旅客人數共減少 57%，第一季旅行收入僅 14.35 億美元，創 2008 年第四季以來新低，而旅行支出 22.53 億美元，則創下 2010 年第二季以來新低。

央行再次強調，經常帳有順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。